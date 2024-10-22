Як мережа супермаркетів VARUS розвивається та допомагає українцям

Попри виклики воєнного часу мережа VARUS продовжує утримувати позиції серед кращих українських ритейлерів. Компанія масштабується та відкриває нові магазини у різних регіонах, а ще потрапила до переліку десяти кращих бізнесів у галузі роздрібної торгівлі за зростанням доходу. Сталий розвиток дозволяє мережі сумлінно сплачувати податки, підтримуючи економіку України у найскладніший період. Як це VARUS вдається, Delo.ua розповідає у межах спецпроєкту “Економічна відповідальність: топ платники податків 2024”.

Розвиток попри виклики

За 2024 рік мережа поповнилась новими супермаркетами у Покрові, Запоріжжі, в Одесі, а також відкрила в оновленому дизайні магазин у Кривому Розі. Розширення дає компанії змогу створювати та надавати українцям робочі місця в різних регіонах країни. VARUS також продовжує працевлаштовувати внутрішньо переміщених осіб з перших днів повномасштабного вторгнення.

“Першою чергою компанія допомогла евакуювати та надала нові робочі місця своїм співробітникам із регіонів, де велись активні бойові дії. Вимушених переселенців працевлаштовують в усіх містах, де є наші магазини. В одному тільки Дніпрі понад 500 ВПО отримали роботу в мережі”, - розповідають у компанії.

Один із кроків зростання бізнесу - розвиток власних торгових марок (ВТМ). Мережа пропонує не лише широкий асортимент товарів від українських та міжнародних виробників, але й 12 власних торгових марок, під якими представлено понад 2000 найменувань продукції.

“Це результат ретельного підходу до створення якісної продукції, яка відповідає потребам кожного клієнта. Завдяки широкому асортименту, продуманій ціновій політиці та контролю якості, власні ВТМ VARUS є конкурентоспроможними навіть серед відомих брендів та стали невід’ємною частиною повсякденного вибору українців, гарантуючи вигоду та надійність у кожній покупці”, - підкреслюють у мережі.

Іншою важливою частиною розвитку є курс на диджитал. Компанія активно впроваджує інновації та сучасні рішення для підвищення комфорту клієнтів під час покупок. Щоб зробити процес покупок ще зручнішим та вигіднішим, мережа постійно розширює функціонал власного мобільного застосунку. Щомісяця ним користуються понад 230 тисяч покупців, а щоденно - понад 42 тисячі унікальних клієнтів.

Заощаджувати час та уникати черг у супермаркетах дозволяють каси самообслуговування: їх обов'язково встановлюють в усіх нових магазинах VARUS. Крім того, компанія пропонує клієнтам сервіс Scan&Go. За допомогою цієї функції в мобільному додатку можна сканувати штрих-коди товарів, далі вони потрапляють у віртуальний кошик, і все що залишається – оплатити покупки прямо у смартфоні.

Популярним серед покупців є і сервіс доставки VARUS.UA. Понад 1 000 000 користувачів щомісяця заходять на сайт VARUS.UA, обираючи зручність та ефективність онлайн-сервісів компанії. Обробляти онлайн-замовлення у Києві в шість разів швидше дозволяє розвиток DarkStore (інформер: автоматизований склад, що приймає лише онлайн-замовлення) - його компанія впровадила ще минулого року, ставши першою мережею в Україні з таким інноваційним складом.

Обсяг відрахувань у бюджет зростає

Діяльність компанії впливає на обсяги сплачених податків: мережа супермаркетів VARUS продовжує робити значний внесок у державний бюджет України, демонструючи зростання відрахувань. У 2023 році загальна сума податків та зборів, сплачених компанією, склала 1,1 млрд грн. Проте вже за пів року 2024-го мережа перерахувала до бюджету 700 млн грн - є всі підстави вважати, що за підсумками поточного року обсяг відрахувань збільшиться.

У мережі також готові до можливого підвищення податкових ставок для бізнесу. “Підвищення податків — логічний та закономірний крок у поточних українських реаліях. Триває виснажлива війна. Підтримка обороноздатності держави, ведення військових дій та захист від агресора — усе це вимагає колосального фінансування. Тому у цей непростий час підняття податків тимчасово є виправданим”, - зазначають у компанії

У VARUS додають, що державі варто усвідомлено підходити до цього питання та шукати й інші джерела фінансування. Адже додаткове податкове навантаження стане тягарем для українського бізнесу, який зараз і без того вимушений працювати в безпрецедентних умовах.

Як VARUS допомагає українцям

Мережа супермаркетів VARUS активно підтримує українців у цей складний для країни час, реалізуючи численні благодійні ініціативи та соціальні проєкти. Компанія надає допомогу як вразливим категоріям населення, так і нашим захисникам. Наприклад, долучалась до більшості зборів United24: по 1 млн грн було перераховано на створення першого у світі флоту морських дронів, на придбання “Ловця шахедів”, на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки України та морські дрони для СБУ.

Триває також підтримка проєкта ГеройCar. Із цієї весни у мережі проходить акція “Мчимо до перемоги разом”, в рамках якої клієнти можуть придбати спеціальні товари, кошти з продажу яких передають на закупівлю колісного транспорту для військових. Щомісяця компанія разом із ГеройCar передає автіки на фронт. Наприклад, у вересні одна автівка відправилась до 3-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та ще одна - військовим 231-го батальйону 128-ї окремої бригади територіальної оборони. Наступна передача транспорту запланована в жовтні.

Інший проєкт компанії “Дитинство без війни” другий рік поспіль опікується дітьми-сиротами, які були евакуйовані з прифронтових зон. За цей час VARUS перерахував на евакуацію українських дітей 4 млн грн. Прямо зараз у супермаркетах мережі триває акція під назвою “Мрії без тривог”, яка допомагає збирати кошти на підтримку дітей-сиріт. Долучитись просто: купуючи товари зі спеціальними позначками, 1 грн з продажу перетворюється на допомогу.

А ще - минулого року завдяки акції “Доброгривня для хвостатиків” клієнти VARUS зібрали понад 310 тисяч грн та закупили 2000 кг корму для 2300 тварин, що проживають у п'яти притулках.

“За останні роки українці пережили занадто багато. Постійні небезпеки, втрати, ризики, все нові й нові виклики — звісно, це втомлює. Але ми неодноразово довели, що стійкість та єдність — наша суперсила. Ми не маємо іншого вибору, окрім як продовжувати працювати, підтримувати одне одного та разом торувати шлях до перемоги та відновлення України”, - впевнені у VARUS.

Компанія продовжить працювати над забезпеченням українців безперебійним доступом до якісних продуктів, розвитком мережі, вдосконаленням сервісів та підтримкою соціальних ініціатив.