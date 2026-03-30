Новая философия БЕБ: курс на партнерство с бизнесом

Станет ли БЭБ (Бюро экономической безопасности) новым союзником для бизнеса?

Это один из самых обсуждаемых вопросов в кулуарах после встреч бизнеса с руководством Бюро. Первые впечатления довольно оптимистичны: бизнес-сообщество положительно оценивает изменения, которые демонстрирует БЭБ. Похоже, Бюро избрало правильный курс более системный, чем просто расследование отдельных уголовных дел. И кроме "процессуальной" составляющей делает ставку на комплексные изменения: стремится влиять на правила игры на целых рынках и в нишах, а не только реагировать на точечные нарушения.

На мой взгляд, важно, что этот подход выстраивается в партнерстве с бизнесом, когда БЭБ работает через бизнес-ассоциации: приходит в профессиональную среду, выявляет проблемы отрасли, дает рекомендации и сопровождает изменения. То есть модель выглядит как "диалог → правила → контроль исполнения".

Как это работает на практике

К примеру, БЭБ обращалось к рынку электротехники и электронных гаджетов с довольно рациональными сигналами: официальное трудоустройство, "белая" зарплата на адекватном уровне, легальный импорт техники (без контрабанды) и фискализация продаж через РРО. Те, кто адаптировался под такие правила игры, фактически вышли из зоны риска, ведь претензий к ним не было. К тем же, кто игнорировал рекомендации, БЭБ возвращалось уже с процессуальными действиями.

Сходные подходы прослеживаются и в отношении нелегальных АЗС. Результаты системной работы в отдельных регионах показали, что серая инфраструктура может быть либо легализована, либо законно демонтирована. Для бизнеса это важно: правила должны быть одинаковыми для всех, а не только для тех, кто работает "в белую".

Именно поэтому эти подходы и получают поддержку: бизнес часто готов платить все налоги, предусмотренные законом, но при ключевом условии, чтобы их платили все игроки рынка, а не только работающие прозрачно. И не случайно со стороны бизнес-ассоциации появился запрос на регулярную коммуникацию с БЭБ, во многих отраслях уже есть "очередь" на встречи и предметные разговоры о проблемах.

На мой взгляд, это свидетельствует об изменении логики: для все большего количества компаний модель "работать прозрачно и спать спокойно" становится более выгодной, чем постоянная "оптимизация на грани" с риском проверок и производств. Многие уже признают, что предыдущая "экономия" часто была иллюзией: сегодня сэкономила, а завтра все равно тратишь ресурсы на "решение вопросов", живешь в стрессе и неопределенности. Поэтому модель, где есть понятные правила, налажена коммуникация через бизнес-ассоциации и прогнозируемая реакция государства на нарушение, воспринимается как то, что бизнес стремился видеть чуть ли не весь период независимости Украины.

Да, кто-то может считать полную уплату налогов чрезмерной нагрузкой, но жизнь в "серой зоне" тоже стоит дорого. Просто эти расходы растянуты во времени и почти всегда идут рядом со страхом и зависимостью. Второе направление, активно транслирующее БЭБ, — роль защитника бизнеса. Речь идет о категориях дел, где бизнес выступает не фигурантом, а потерпевшей стороной. Это может относиться к контрафактной продукции, нарушению прав интеллектуальной собственности, давлению или "наездам" на бизнес, а также другим преступлениям, в которых компания прямо признается потерпевшей. Именно здесь проявляется прямая специализация и потенциальная "сильная сторона" БЭБ - системная защита бизнеса, которая стала жертвой не только со стороны недобросовестных конкурентов, а иногда и криминальных элементов.

Сейчас заметно четкое намерение сделать так, чтобы бизнес реально почувствовал, что БЭБ может быть партнером по защите. Когда предприниматели понимают, что есть специализированный правоохранительный орган, выполняющий свою работу без "дополнительных платежей" и неформальных условий, это влияет не только на чувство безопасности, но и шире на доверие к институтам и инвестиционный климат. Но важно понимать, чтобы такая модель партнерства стала для бизнеса ощутима не точечно, а системно, нужно время, и сейчас мы фактически находимся в переходном периоде, когда новая философия БЭБ должна закрепиться во всех отраслях.

Моя оценка ситуации такова: еще 2-3 года адвокаты по защите бизнеса будут много работы, пока философия БЭБ не закрепится во всех отраслях, а рынки не начнут играть по закону. Далее, вероятно, in-house-юристы и внешние советники перейдут преимущественно к консультированию бизнеса на уровне комплаенса. Культура комплаенса будет расти, и мы будем постепенно выравниваться с европейской практикой.

Но перед БЭБ стоят серьезные вызовы: не всегда есть взаимопонимание с прокуратурой, а в суд по предварительным каденциям доходили единичные дела. Отдельная проблема — судебная возможность, когда экономические дела будут рассматривать обычные районные суды без глубокой налоговой специализации, что повышает риск ошибок как для обвинения, так и для защиты.

Возможное решение: отдельная экономическая прокуратура и специализированный суд. На мой взгляд, одним из сценариев выхода могла бы быть модель, подобная антикоррупционной инфраструктуре: отдельная экономическая прокуратура и отдельный суд по экономическим правонарушениям. Тогда эта концепция работала бы более эффективно с необходимой специализацией и прогнозируемым качеством рассмотрения.

Следовательно, БЭБ движется к модели партнерства с бизнесом через равные правила игры, защиту компаний как пострадавших и постепенный переход к комплаенсу, однако успех этого подхода зависит от времени и возможности прокуратуры и судов обеспечить качественное и предполагаемое рассмотрение экономических дел.