Нова філософія БЕБ: курс на партнерство з бізнесом

Чи стане БЕБ (Бюро економічної безпеки) новим союзником для бізнесу?

Це одне з найбільш обговорюваних питань у кулуарах після зустрічей бізнесу з керівництвом Бюро. Перші враження доволі оптимістичні: бізнес-спільнота позитивно оцінює зміни, які демонструє БЕБ. Схоже, Бюро обрало правильний курс — більш системний, ніж просто розслідування окремих кримінальних справ. І, окрім "процесуальної" складової, робить ставку на комплексні зміни: прагне впливати на правила гри на цілих ринках і у нішах, а не лише реагувати на точкові порушення.

На мою думку, важливо, що цей підхід вибудовується у партнерстві з бізнесом, коли БЕБ працює через бізнес-асоціації: приходить у професійне середовище, виявляє проблеми галузі, дає рекомендації й супроводжує зміни. Тобто модель виглядає як "діалог → правила → контроль виконання".

Як це працює на практиці

Наприклад, БЕБ зверталося до ринку електротехніки та електронних гаджетів із доволі раціональними сигналами: офіційне працевлаштування, "біла" зарплата на адекватному рівні, легальний імпорт техніки (без контрабанди) та фіскалізація продажів через РРО. Ті, хто адаптувався під такі правила гри, фактично вийшли із "зони ризику", адже претензій до них не було. Натомість до тих, хто ігнорував рекомендації, БЕБ поверталося вже з процесуальними діями.

Схожі підходи простежуються і щодо нелегальних АЗС. Результати системної роботи в окремих регіонах показали, що "сіра" інфраструктура може бути або легалізована, або законно демонтована. Для бізнесу це принципово важливо: правила мають бути однаковими для всіх, а не лише для тих, хто працює "в білу".

Саме тому ці підходи й отримують підтримку: бізнес часто готовий платити всі податки, передбачені законом, але за ключової умови — щоб їх платили всі гравці ринку, а не лише ті, хто працює прозоро. І не випадково з боку бізнес-асоціації з’явився запит на регулярну комунікації з БЕБ, у багатьох галузях уже є "черга" на зустрічі та предметні розмови про проблеми.

На мій погляд, це свідчить про зміну логіки: для дедалі більшої кількості компаній модель "працювати прозоро і спати спокійно" стає вигіднішою, ніж постійна "оптимізація на межі" з ризиком перевірок і проваджень. Багато хто вже визнає, що попередня "економія" часто була ілюзією: сьогодні зекономив, а завтра все одно витрачаєш ресурси на "вирішення питань", живеш у стресі й невизначеності. Тому модель, де є зрозумілі правила, налагоджена комунікація через бізнес-асоціації та прогнозована реакція держави на порушення, сприймається як те, чого бізнес прагнув бачити ледь не весь період незалежності України.

Так, хтось може вважати повну сплату податків надмірним навантаженням, але життя у "сірій зоні" теж коштує дорого. Просто ці витрати розтягнуті в часі й майже завжди йдуть поруч зі страхом та залежністю. Другий напрям, який активно транслює БЕБ, — роль захисника бізнесу. Йдеться про категорії справ, де бізнес виступає не фігурантом, а потерпілою стороною. Це може стосуватися контрафактної продукції, порушення прав інтелектуальної власності, тиску або "наїздів" на бізнес, а також інших злочинів, у яких компанія прямо визнається потерпілою. Саме тут проявляється пряма спеціалізація та потенційна "сильна сторона" БЕБ — системний захист бізнесу, який став жертвою не лише з боку несумлінних конкурентів, а інколи й з боку кримінальних елементів.

Зараз помітний чіткий намір зробити так, щоб бізнес реально відчув, що БЕБ може бути партнером у захисті. Коли підприємці розуміють, що є спеціалізований правоохоронний орган, який виконує свою роботу без "додаткових платежів" і неформальних умов, це впливає не лише на відчуття безпеки, а й ширше — на довіру до інституцій та інвестиційний клімат. Та важливо розуміти, щоб така модель партнерства стала для бізнесу відчутною не точково, а системно, потрібен час, і зараз ми фактично перебуваємо у перехідному періоді, коли нова філософія БЕБ має закріпитися в усіх галузях.

Моя оцінка ситуації така: ще 2-3 роки адвокати із захисту бізнесу матимуть багато роботи, допоки філософія БЕБ не закріпиться в усіх галузях, а ринки не почнуть грати за законом. Далі, ймовірно, in-house-юристи та зовнішні радники перейдуть переважно до консультування бізнесу на рівні комплаєнсу. Культура комплаєнсу зростатиме, і ми поступово вирівнюватимемося з європейською практикою.

Та перед БЕБ стоять серйозні виклики: не завжди є порозуміння з прокуратурою, а до суду за попередніх каденцій доходили одиничні справи. Окрема проблема — судова спроможність, коли економічні справи розглядатимуть звичайні районні суди без глибокої податкової спеціалізації, що підвищує ризик помилок як для обвинувачення, так і для захисту.

Можливе рішення: окрема економічна прокуратура і спеціалізований суд. На мою думку, одним із сценаріїв виходу могла б бути модель, подібна до антикорупційної інфраструктури: окрема економічна прокуратура та окремий суд з економічних правопорушень. Тоді ця концепція працювала б значно ефективніше із потрібною спеціалізацією та прогнозованою якістю розгляду.

Отже, БЕБ рухається до моделі партнерства з бізнесом через однакові правила гри, захист компаній як потерпілих і поступовий перехід до комплаєнсу, однак успіх цього підходу залежить від часу та спроможності прокуратури й судів забезпечити якісний і передбачуваний розгляд економічних справ.