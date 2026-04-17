Почему непредсказуемость действий государства становится для бизнеса столь же опасной, как и военные риски

Полномасштабная война научила украинское общество жить в парадигме "все для фронта". Бизнес стал одним из главных доноров этой жизнестойкости, адаптируясь к блекаутам, разрушению логистики и потере рынков. Однако свежие данные 24-й волны исследования состояния и перспектив микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) во время большой войны от Advanter Group свидетельствуют – запас прочности подходит к концу. И причиной тому не только вражеские ракеты.

Индекс исчерпанного терпения

Главный индикатор самочувствия частного сектора – Индекс активности бизнеса (UBI) – в марте 2026 года упал до отметки 32,9 (из 100 возможных, где показатель ниже 50 свидетельствует о перспективе сокращения деловой активности). Это не просто очередное понижение; это состояние глубочайшей экономической депрессии. Для сравнения, в конце 2025 г. индекс держался на уровне 36,8. Падение продолжается и оно сигнализирует о том, что бизнес заходит в крутое пике.

Должны развенчать опасный миф о том, что единственным препятствием для украинского предпринимателя есть война. Результаты опроса 514 владельцев и руководителей компаний показывают другую, куда более болезненную реальность: 48,2% предпринимателей называют внутреннее регуляторное давление и непредсказуемость государственной политики факторами дестабилизации, равными военным рискам. И наиболее остро эта проблема проявляется в вопросе бронирования сотрудников.

Украинский предприниматель научился защищать свой цех от обломков "шахедов", но он остается абсолютно беззащитным перед обломками хаотических решений властной вертикали. Когда уровень тревоги из-за действий государства настигает страх перед обстрелами, это означает, что мы открыли "второй фронт" внутри собственной экономики. И если это давление не прекратить, мы рискуем лишиться базы, на которой держится наша экономическая стокость и будущая модернизация.

Цифры истощения: на каком фоне происходит давление

Прежде чем говорить о регуляторных барьерах, важно понять физическое состояние "пациента". Украинский сектор ММСП сегодня напоминает марафонца, бегущего третью дистанцию подряд без воды и отдыха. Данные исследования показывают, что производственная активность сектора за первые два месяца 2026 составляет лишь 85,9% от объемов аналогичного периода прошлого года. То есть бизнес не просто не растет – он сжимается.

Еще более показателен уровень загруженности мощностей, который обвалился до 52,4%. Почти половина экономического потенциала малого и среднего бизнеса сегодня простаивает.

На этом фоне разворачивается подлинная катастрофа ликвидности:

49,4% предприятий оценивают свое финансовое состояние как "нестабильное" или "критическое".

Запас прочности среднего предприятия сократился до символических 2,5 месяцев.

Кризис платежей: почти у каждого третьего бизнеса (29,6%) растет дебиторская задолженность – деньги "зависают" в цепочках поставок, не доходя до счетов.

Государство должно понять: любые фискальные инициативы или регуляторные ограничения сегодня накладываются не на "жирные годы" и даже не на плато стабильности. Они бьют по бизнесу, который работает на 50% своей силы и имеет деньги всего на несколько месяцев существования. В таких условиях государственное давление перестает быть вопросом администрирования – оно становится вопросом физического выживания целых отраслей.

Государство как фактор дестабилизации: страх перед "своими"

Уже многие волны исследований подряд (с осени 2023 года) непредсказуемость государственной политики (48,2%) практически сравнялись по весу с общей военной неопределенностью (48,4%). Это означает, что предприниматель опасается новых налоговых законов, внезапных проверок или изменения правил игры так же сильно, как и новых наступлений врага.

Главными инструментами этой "дестабилизации" бизнес называет конкретные практики:

Налоговая удавка : Блокировка налоговых накладных остается проблемой №1 во взаимодействии с фискалами (26,3%). В условиях упомянутого выше кризиса ликвидности блокирование НДС – это не "борьба за прозрачность", а прямое изъятие оборотных средств, которые должны были пойти на зарплаты или закупку сырья. Хотя на самом деле проблема стала существенно менее болезненной для бизнеса на протяжении последних месяцев (ГНС действительно провели фантастическую работу), однако сама СМКОР остается вызовом для бизнеса.

Фискальный аванс: Требования по подписке налогов (14,0%) выглядят как попытка государства (а чаще – местного налоговика) решить свои бюджетные проблемы за счет еще живого бизнеса, не задумываясь, откроется ли он в следующем месяце.

Для предпринимателя государство сегодня все чаще выглядит не как партнер, а как агрессивный кредитор, требующий все больше того, кто зарабатывает все меньше. И это на фоне того, что только 11,3% бизнесов ощущают хоть какую-то поддержку на уровне своих общин. Мы имеем дело с глубоким разрывом доверия, где "экономический фронт" – это только красивый лозунг для трибун, а в реальности – это ежедневная борьба с бюрократической машиной.

Кадры и бронирование: лотерея вместо системы

Кадровый кризис в Украине перестал быть вопросом HR-департаментов и перешел в разряд угроз национальной экономической безопасности. Согласно исследованию, 63,8% предприятий испытывают острый дефицит кадров. Это самый высокий показатель за последний год, свидетельствующий о том, что рынок труда не просто "перегрет" – он опустошен.

Однако, настоящий дестабилизирующий эффект создает не сам факт мобилизации, а отсутствие прозрачных и прогнозируемых правил игры в вопросе бронирования. Сегодня каждое пятое предприятие (20,0%) заявляет о проблемах во взаимодействии с органами власти именно из-за отказа в бронировании сотрудников. Часто эти отказы не имеют четкой аргументации или "виснут" в бюрократических коридорах на месяце. Но и так у 80% предприятий нет ни одного забронированного сотрудника.

Для бизнеса, и так работающего на 52,4% своих мощностей, потеря одного ключевого инженера или технолога часто означает полную остановку производственной линии. Невозможность забронировать критический персонал превращает стратегическое планирование в лотерею: вы не можете брать долгосрочные контракты (в том числе экспортные), потому что не уверены, что завтра будет кому стоять у станка; вы не инвестируете в автоматизацию, потому что люди, которые должны ее внедрять, находятся в состоянии постоянной мобилизационной неопределенности.

Государство, требующее от бизнеса налогов и рабочих мест, должно предоставить понятный алгоритм бронирования критического персонала. Когда 57% ММСП вынуждены работать без стратегического плана, хаос в вопросах бронирования лишь усугубляет эту "управленческую слепоту".

Общество и цифровизация: где помощь?

Еще один тревожный симптом, обнаруживший исследование – разрыв между бизнесом и местными властями. Только 11,3% предпринимателей испытывают поддержку на уровне своих общин. В стране, где децентрализация числилась удачной реформой, это приговор системе местного самоуправления. Вместо того чтобы быть тылом для предпринимателя, общины часто остаются пассивными наблюдателями его борьбы за выживание.

Эта пассивность проявляется и в технологическом застое. Пока мир интегрирует ИИ, 32,2% нашего малого бизнеса остаются на базовом уровне цифровизации, используя Excel как основной инструмент управления. Низкая цифровая зрелость – это не вина бизнеса, это отсутствие доступных программ цифровой трансформации и стимулов, которые помогли бы предприятиям повысить производительность труда в условиях кадрового голода.

От фискального террора к экономическому прагматизму

Украинский бизнес находится в точке, где каждый последующий "эксперимент" с налогами или очередная безосновательная блокировка накладных может стать последним. Когда 49,4% компаний находятся в денежной зоне риска, правительство обязано поменять роль контролера на роль сервиса.

Что нужно сделать немедленно?

Прекратить фискальное давление. Речь уже не столько о блокировании налоговых накладных, сколько на практику незаконного "налога с оборота", когда у бизнеса требуют переплату налогов в соответствии с "показателями". В условиях кризиса ликвидности это выглядит как мародерство на оборотных средствах.

Ввести систему бронирования критического персонала. Переход к прозрачным механизмам должен устранить человеческий фактор и коррупционные риски. Весь бизнес должен иметь возможность планировать свой ресурс.

Стимулировать предложение. Государственная политика должна фокусироваться на том, как помочь бизнесу загрузить простаивающие производственные мощности и увеличить производительность труда.

Ключевой запрос бизнеса – это предсказуемость. Необходим немедленный переход от "ручного управления" и дискреции регуляторных органов к прозрачным цифровым механизмам. Платформы типа "Действие" "Пульс", "Горизонт" должны стать окнами, где алгоритмы, а не чиновник определяет статус критичности сотрудника, возможность получить возмещение, грант и т.д. Только в таких условиях бизнес сможет вернуться к долгосрочному планированию.

Экономическая модернизация – то есть быстрый экономический рост – Украина должна начаться не с момента наступления перемирия (тем более, что оно может не наступить в ближайшие годы). Она уже является необходимым условием выживания страны при риске сокращения международной помощи и развертывания мирового экономического кризиса. Экономический прагматизм – это единственный путь к победе, и он начинается с уважения к тем, кто создает добавленную стоимость во время войны.