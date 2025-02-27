С начала полномасштабной войны украинцы стали чаще брать потребительские кредиты, – Сергей Черненко, ПУМБ

Война в Украине началась не в 2022-м, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Об этом мы спросили представителей отечественных компаний и предлагаем нашим читателям серию блиц-интервью. На этот раз – интервью с главой правления Первого украинского международного банка (ПУМБ) Сергеем Черненко.

Сергей, вспомните несколько важных управленческих решений, принятых вами накануне российского вторжения и во время первых месяцев полномасштабной войны. Что бы вы сделали иначе? Почему?

– Первый период войны был очень сложным, но нам удалось достойно пройти этот отрезок. К сожалению, для нас война началась еще в 2014 году, так что банк своевременно был подготовлен к возможным рискам. Тогда ПУМБ переезжал из Донецка, где находилась часть нашего головного офиса и большинство бизнеса, который мы перевозили.

Реальность оказалась еще более сложной, чем мы ожидали, но банк быстро отреагировал на нее и адаптировался. Мы заранее сформировали запас ликвидности, оперативно подготовили маршруты эвакуации людей, проанализировали остатки наличных средств в прифронтовых отделениях, уменьшили там количество документов и даже раздали спутниковые телефоны.

В этот период у нас было три главных задачи. Первая – защитить сотрудников. Вторая – поддержать наших клиентов, третья – сохранить бизнес. И, как нам кажется, мы справились со всеми этими задачами очень хорошо.

Чем отличается ПУМБ накануне вторжения от ПУМБ первых месяцев полномасштабной войны и от банка сейчас, в начале 2025-го? Что вы потеряли с февраля 2022 – в деньгах или активах? И что приобрели за это время? Где удалось заработать или запустить новые проекты? В каких регионах? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли с начала войны?

– ПУМБ, как и весь банковский сектор Украины, понес потери из-за войны. Основные потери связаны с потерей активов и клиентов на временно оккупированных территориях, в частности, в Мариуполе, а также с выездом многих клиентов за границу.

В начале полномасштабного вторжения банк предоставил кредитные каникулы всем нуждающимся и позволил не платить проценты, реструктурировал задолженность и обнулил некоторые комиссии.

Спустя несколько месяцев после начала войны мы начали возобновлять лимиты на кредитование физических лиц. И я могу сказать, что сейчас мы вернулись уже к тому стандарту, какой был до войны.

Двумя ключевыми выводами с начала войны стало, во-первых, ускорение перехода всех банковских сервисов и продуктов в диджитал каналы и внедрение ИИ, ведь это был запрос от переезжавших клиентов, которые также массово диджитализировались. А также – скорость принятия управленческих и бизнес решений, ведь этого требовала ситуация, которая менялась почти каждый час.

Также банк смог адаптировать свои продукты, чтобы украинцы имели доступ к финансовым услугам в Европе.

Если подытожить, можно сказать, что после непродолжительного спада в 2022 году, сейчас мы находимся в стадии стабильного роста.

Какие самые большие уроки ПУМБ извлек за последние три года?

– Важный урок – это, конечно, новая реальность, в которой нам всем нужно будет жить. Я имею ввиду наших защитников, возвращающихся домой. И многие из них нуждаются в поддержке в различных аспектах возвращения к гражданской жизни. ПУМБ еще с начала прошлого года работает по этому направлению.

Инкассация ПУМБ в Киевской области. Фото: пресс-служба банка

В 2024 году банк запустил партнерскую платформу "Жить навстречу", направленную на качественную интеграцию ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь. Наши партнеры – Superhumans, Veteran Hub, InvictusGames, Uklon, "Сердце Азовстали", ЦУМ Киев. Эта платформа – пример единения военных и гражданских для развития страны равных возможностей.

Как изменился клиент ПУМБ с начала полномасштабной войны?

За последние три года существенно выросла доля молодой аудитории ПУМБ. Это произошло, в частности, благодаря фокусу на диджитальных продуктах и сервисах. Сегодня доля клиентов, приходящих из Digital каналов, выросла до 75%. Мобильным приложением ПУМБ активно пользуются более 80% наших клиентов.

С началом полномасштабного вторжения клиенты ПУМБ стали заметно активнее в сфере потребительского кредитования.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы ответственно относятся к кредитам – уровень платежей в 2022-2023 годах выше, чем ожидалось. Это позволило банку быстро возобновить кредитование еще в 2022 году. Сегодня новый кредитный портфель формируется более качественно, а уровень просрочек даже лучше, чем показатели до февраля 2022 года.

Если говорить о корпоративном бизнесе, то мы фиксируем смещение акцента при кредитовании на малый и средний бизнес или даже ФЛП.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работает ПУМБ?

– Несмотря на войну, украинский финансовый сектор не только восстанавливается, но и демонстрирует рост. К тому же частные банки все доходы реинвестируют, укрепляя свой капитал. Это фундамент для активного кредитования послевоенного восстановления.

Банковская система достаточно зависима от состояния экономики в целом. Можно сказать, что она является ее отражением. Но учитывая, что и ВВП страны в прошлом году показал рост, и украинские банки показали отличные результаты, можно утверждать, что мы имеем достаточный запас прочности, а при благоприятных условиях и потенциал к росту.