Мы уже инвестировали более $100 млн в добычу критических ископаемых, — Александр Наумик, BGV Group Management

Война в Украине началась не в 2022, а в далеком 2014 году. Но именно полномасштабное вторжение России стало "идеальным штормом" для всех предпринимателей в Украине. Кто-то потерял бизнес, кто-то выдержал удар, кто-то смог восстановиться и расширить горизонты. Как три года войны изменили компании, какие решения их владельцев и менеджмента оказались удачными, а какие, к сожалению, ошибочными, как изменились клиенты украинского бизнеса? Обо всем этом мы расспросили представителей крупнейших отечественных компаний.

На этот раз блиц-интервью для Delo.ua дал Александр Наумик, CEO BGV Group Management, одной из крупнейших инвестиционных компаний страны.

Вспомните несколько важных управленческих решений, принятых компанией накануне вторжения или во время первых месяцев войны.

—Приоритет BGV – люди. В начале полномасштабного вторжения мы задались целью сохранить как можно больше работников. Обустроили систему для дистанционной работы, помогали с релокацией тем членам команды, которые в этом нуждались, сохраняли и сохраняем рабочие места за мобилизованными работниками. Некоторые из них уже вернулись с фронта — кто-то вернулся на предыдущие должности, а кто-то усилил команду новым способом.

Благодаря этой стратегии, компания не только сохранила кадровый потенциал, но и смогла расти: с января 2022 года наша команда увеличилась на ориентировочно 15%.

Добывающее направление BGV Group Management

В 2022 году из команды BGV Group Management очень органично вырос благотворительный фонд. С первых дней полномасштабного вторжения работники бизнес-группы самоорганизовались и искали, доставляли, сортировали и раздавали гуманитарную помощь. На сегодня BGV Group Management с нашим благотворительным фондом BGV Charity Fund предоставили помощи на суму свыше 1,2 млрд грн. Это более чем 70 благотворительных проектов и более 200 тыс. получателей помощи.

Что вы потеряли с февраля 2022-го в деньгах или активах, и что приобрели за это время? В какие сегменты рынка вы зашли или вышли за это время и какие новые проекты удалось запустить?

— С началом войны группа BGV потеряла сотни миллионов гривен, часть наших активов осталась на временно оккупированных территориях. Но мы быстро стабилизировали ситуацию, адаптировав инвестиционную стратегию. Теперь видение будущего и стратегия на сегодня базируется на шести главных направлениях, и уже во время войны мы запустили в них такие проекты:

Энергетика и инфраструктура. В 2024 году стартовал наш первый энергетический проект – строительство 59 МВт газовых когенерационных установок в Ровно;

Девелопмент. Мы начали стратегически вкладывать средства в строительство жилой и коммерческой недвижимости, спортивной инфраструктуры. На 2025 год планируется реализовать пять строительных проектов в Киеве и Житомире;

Промышленность. В 2024 году BGV реализовала один из крупнейших приватизационных кейсов, приобретя заводы "АЭРОК" — крупнейшего в Украине производителя газобетонных изделий. Покупка обошлась в 1,9 млрд грн, уже поступивших в государственный бюджет;

Продуктовый ритейл, в частности наш бренд магазинов "КОЛО". В 2024 году компания открыла 21 новый магазин и по состоянию на конец года насчитывает 247 объектов, обслуживая ежедневно более 60 тыс. клиентов;

Добывающая промышленность. Группа BGV за последние три года не останавливалась в направлении добычи, в частности, критических минералов. За этот период мы инвестировали более $100 млн в добывающие проекты и достигли значительного прогресса. Например, в проекте BGV Graphite, реализуемому в Кировоградской области на базе Балаховского графитового месторождения. По состоянию на начало 2025 года компания успешно провела пилотные технологические испытания конечной продукции, а с конца 2024 года приступила к базовому инжинирингу для строительства обогатительной фабрики. Выполняются проектировочные работы по строительству горно-обогатительного комплекса. Строительные работы начнутся в I квартале 2026 года.

Какие самые большие уроки ваша компания извлекла за последние три года?

—Первое. Люди – самые важные. Ни один бизнес не выстоит и не вырастет без людей, на которых может положиться.

Второе. Действовать сейчас и не останавливаться. Взвешивать каждый шаг, двигаться разумно, стратегически и согласно собственным ценностям. Мы верим в победу, однако не ждем ее и не откладываем идеи "до лучших времен".

Третье. Единение на уровне команд, компаний, экосистем, на общегосударственном уровне. Бизнес должен сотрудничать с государством, а стратегия государства должна быть основой для развития бизнеса.

Что дальше? Как вы видите перспективы рынка, на котором работаете?

— Наша группа сознательно выбрала стратегические отрасли и критическую инфраструктуру главным фокусом работы. Как бизнес, мы видим здесь не только перспективу и возможности для собственного развития.

Большинство направлений и проектов, где мы работаем, – это greenfield, то есть развитие с нуля. А значит, в долгосрочной перспективе это создание целых рынков, отраслей, которые будут новыми — совершенными и передовыми. Европа в части этих проектов уже давно сформирована, а иногда даже устарела. И подобных возможностей для масштабных изменений там меньше, и "перестройка" требует больше усилий. В то же время у нас в Украине совместно с партнерами есть шанс создать современные миллиардные рынки "from the scratch". Это уникальная ситуация: иметь возможность строить все новейшее, эффективное, перспективное.

Инфраструктура группы BGV для добычи полезных ископаемых

Украина привлекательна для внутренних и для внешних инвестиций, многие новые индустрии и рынки могут вырасти и стать конкурентными здесь и сейчас. Она способна удивлять и имеет огромный потенциал – от добычи критического сырья и промышленности до спорта и образования. Мы остаемся инвестиционными оптимистами, демонстрируем жизнестойкость и изобретательность, которые, по нашему мнению, являются основой для роста и восстановления.