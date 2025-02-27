Ми вже інвестували понад $100 млн у видобуток критичних копалин, — Олександр Наумик, BGV Group Management

Війна в Україні почалася не у 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників найбільших вітчизняних компаній.

Цього разу бліцінтерв'ю для Delo.ua дав Олександр Наумик, CEO BGV Group Management, одної з найбільших інвестиційних компаній країни.

Пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених компанією напередодні вторгнення чи під час перших місяців великої війни.

— Пріоритет BGV — люди. На початку повномасштабного вторгнення ми поставили за мету зберегти якнайбільше працівників. Облаштували систему для дистанційної роботи, допомагали з релокацією тим членам команди, які цього потребували, зберігали і зберігаємо робочі місця за мобілізованими працівниками. Деякі з них вже повернулися з фронту — хтось повернувся на попередні посади, а хтось підсилив команду у новий спосіб.

Завдяки цій стратегії компанія не лише зберегла кадровий потенціал, а й змогла зростати: з січня 2022 року наша команда збільшилася на орієнтовно 15%.

Видобувний напрямок BGV Group Management

У 2022 році з команди BGV Group Management дуже органічно виріс благодійний фонд. З перших днів повномасштабного вторгнення працівники бізнес-групи самоорганізувалися й шукали, доставляли, сортували і роздавали гуманітарну допомогу. На сьогодні BGV Group Management з нашим благодійним фондом BGV Charity Fund надали допомоги на понад 1,2 млрд грн. Це більш ніж 70 благодійних проєктів і більше 200 тис. отримувачів допомоги.

Що ви втратили з лютого 2022-го в грошах чи активах, і що набули за цей час? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли за цей час, і які нові проєкти вдалось запустити?

— З початком великої війни група BGV втратила сотні мільйонів гривень, частина наших активів лишилася на тимчасово окупованих територіях. Але ми швидко стабілізували ситуацію, адаптувавши інвестиційну стратегію. Тепер візія на майбутнє та стратегія на сьогодні базується на шести головних напрямах, і ми вже під час війни запустили за ними такі проєкти:

Енергетика та інфраструктура. У 2024 році стартував наш перший енергетичний проєкт — будівництво 59 МВт газових когенераційних установок у Рівному;

Девелопмент. Ми почали стратегічно вкладати кошти у будівництво житлової та комерційної нерухомості, спортивної інфраструктури. На 2025 рік заплановано реалізувати п’ять будівельних проєктів у Києві та Житомирі;

Промисловість. У 2024 році BGV втілила один із найбільших приватизаційних кейсів, придбавши заводи "АЕРОК" — найбільшого в Україні виробника газобетонних виробів. Купівля обійшлась у 1,9 млрд грн, які вже надійшли у державний бюджет;

Продуктовий ритейл, зокрема наш бренд магазинів "КОЛО". Протягом 2024 року компанія відкрила 21 новий магазин і станом на кінець року нараховує 247 об’єктів, обслуговуючи щоденно понад 60 тис. клієнтів;

Видобувна промисловість. Група BGV впродовж останніх трьох років не зупинялася за напрямом видобутку, зокрема критичних мінералів. За цей період ми інвестували понад $100 млн у видобувні проєкти і досягли значного прогресу. Наприклад, за проєктом BGV Graphite, що реалізовується в Кіровоградській області на базі Балахівського графітового родовища. Станом на початок 2025 року компанія успішно провела пілотні технологічні випробування кінцевої продукції, а з кінця 2024 року приступила до базового інжинірингу для будівництва збагачувальної фабрики. Виконуються проєктувальні роботи з будівництва гірничо-збагачувального комплексу. Будівельні роботи розпочнуться у першому кварталі 2026 року.

Які найбільші уроки ваша компанія отримала за останні три роки?

— Перше. Люди — найважливіші. Жоден бізнес не вистоїть і не зросте без людей, на яких може покластися.

Друге. Діяти зараз і не зупинятися. Зважувати кожен крок, рухатися розумно, стратегічно та згідно з власними цінностями. Ми віримо в перемогу, проте не чекаємо на неї й не відкладаємо ідеї "до кращих часів".

Третє. Єднання на рівні команд, компаній, екосистем, на загальнодержавному рівні. Бізнес має кооперуватися з державою, а стратегія держави має бути основою для розвитку бізнесу.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працюєте?

— Наша група свідомо обрала стратегічні галузі та критичну інфраструктуру головним фокусом роботи. Як бізнес, ми бачимо тут не лише перспективу та можливості для власного розвитку.

Більшість напрямів та проєктів, де ми працюємо, — це greenfield, тобто розвиток з нуля. А отже, у довгостроковій перспективі, це створення цілих ринків, галузей, які будуть новими — досконалими і передовими. Європа у частині цих проєктів вже давно сформована, а іноді навіть застаріла. І подібних можливостей для масштабних змін там менше, або "перебудова" потребує більше коштів і зусиль. Водночас у нас в Україні спільно з партнерами є шанс створити сучасні мільярдні ринки “from the scratch”. Це унікальна ситуація: мати можливість будувати найновіше, найефективніше, найперспективніше.

Інфраструктура групи BGV для видобутку корисних копалин

Україна є привабливою для внутрішніх і для зовнішніх інвестицій, багато нових індустрій і ринків можуть вирости та стати конкурентними тут і зараз. Вона здатна дивувати і має величезний потенціал — від видобутку критичної сировини та промисловості до спорту й освіти. Тож ми залишаємося інвестиційними оптимістами, демонструємо життєстійкість і винахідливість, які, на нашу думку, є основою для зростання та відбудови.