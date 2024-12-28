Зеленський зустрівся з представниками бізнесу: про що говорили

27 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Захід об’єднав власників і керівників провідних українських компаній, які працюють у різних секторах економіки — фармацевтичній галузі, агропромисловості, енергетиці, телекомунікаціях, логістиці, фінансовій сфері, банківському секторі, а також у сфері оборонно-промислового комплексу.

Ключові теми зустрічі

Однією з головних тем зустрічі стало розширення ініціативи "Зроблено в Україні", яка спрямована на підтримку вітчизняного виробництва. Учасники обговорили успіхи програми та запропонували інтегрувати її в сектор безпеки й оборони. Підприємці зазначили, що ця ініціатива вже демонструє позитивні результати, сприяючи зміцненню економіки та підтримці національного виробника.

Також обговорювалися проблемні питання, з якими стикається бізнес у нинішніх умовах, та пропозиції підприємців для їх вирішення. Зокрема, акцент був зроблений на необхідності забезпечення прозорих умов для розвитку, зниження адміністративного тиску та створення нових можливостей для інвестування в економіку України.

На заході були представлені підприємства з різних регіонів України, які продовжують працювати навіть у складних умовах війни. Серед них — харківська друкарня "Фактор-Друк", металургійна компанія Centravis із Нікополя, сільськогосподарський виробник Agrofusion із Миколаївської та Херсонської областей.

Також участь у зустрічі взяли представники таких компаній, як Astarta-Kyiv, Федерація роботодавців України, Biosphere Corporation, Biopharma, Епіцентр К, Netpeak Group, Група ДТЕК, Дарниця, ROZETKA, Нова пошта, МХП, Ліга оборонних підприємств України, НВО "Практика", Onur Group Ukraine, KLO, BGV Group Management, Kyivstar та інші.

Президент запевнив, що всі озвучені пропозиції та зауваження будуть детально опрацьовані відповідними державними відомствами. Він підкреслив, що подібні зустрічі стали системними й важливими для побудови діалогу між владою та бізнесом.

Зеленський зазначив, що співпраця з підприємцями допомагає не лише вирішувати поточні проблеми, а й створювати фундамент для розвитку економіки та посилення обороноздатності країни. Такі заходи також сприяють визначенню стратегічних напрямів роботи уряду, формуванню нових ініціатив та ефективному реагуванню на виклики війни.

Президент подякував бізнесу за те, що, попри всі виклики, вони зберегли підприємства та продовжують свою діяльність в Україні. Він підкреслив, що збереження робочих місць є ключовим для забезпечення стійкості держави в умовах війни.

Зеленський акцентував, що мотивовані громадяни, які мають стабільну роботу, здатні забезпечити економічну силу країни, а це, у свою чергу, сприяє досягненню справедливого та тривалого миру.

Додамо, у рамках державної політики “Зроблено в Україні” Міністерство економіки України в 2024 році виділило понад 1,128 млрд грн для розвитку індустріальних парків, на території яких вже збудовано 12 заводів, а ще 13 – будуються і готуються до введення в експлуатацію протягом найближчого року.