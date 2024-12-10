Українські виробники отримають 348,1 млн грн грантів: кому нададуть кошти

75 підприємств здобули перемогу в черговому етапі грантової програми для переробних підприємств. Загальна сума заявок переможців склала понад 348,1 млн грн. Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

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Зазначається, що Міністерство економіки вже ухвалило наказ про надання грантів за кошти держбюджету 15 переможцям цієї хвилі. Разом вони отримають майже 101,6 млн грантів, розповів Андрій Телюпа.

Хто отримає гранти

Так, грант на розширення виробництва отримає Чернігівська фабрика "Берегиня". Продукція фабрики - це взуття для дорослих та дітей, а також ортопедичне взуття.

Також грант отримає компанія "Нормаізол", один з лідерів з виробництва в Україні тепло-, гідро- шумо- і віброізоляційних матеріалів. Продукція виробника реалізується в нашій країні та експортується.

Серед грантоотримувачів - виробничо-комерційна фірма "Лоск". Компанія спеціалізується на обробці скла та дзеркал.

Також серед переможців грантової програми - підприємства агропереробки, виробники будівельних матеріалів тощо.

Грантоотримувачі подавали заявки на гранти в розмірі від 2 млн грн до 8 млн грн.

Рішення щодо надання грантів решті 60 переможцям хвилі на суму понад 246,5 млн грн ухвалюватиме Державний центр зайнятості.

Як отримати грант

Грант можна отримати на умовах співфінансування: до 50% вартості покривається грантом, решту — сплачує підприємство.

Якщо компанія знаходиться на деокупованих територіях, в зонах, де відбувалися або можливі бойові дії, займається виробництвом БПЛА або належить до поліграфічного сектору, держава компенсує до 80% вартості проєкту, а грантоотримувач покриває залишок у 20%.

Фінансування програми

Програма фінансується з двох джерел:

бюджетних коштів (включаючи донорські внески до "Фонду відновлення та трансформації економіки");

з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Delo.ua раніше повідомляло, що уряд запустив проєкт "єРобота" як частину ініціативи "Зроблено в Україні". Ця програма пропонує різноманітні гранти для стимулювання бізнесу та створення робочих місць.