Украинские производители получат 348,1 млн грн грантов: кому предоставят средства

75 предприятий одержали победу на очередном этапе грантовой программы для перерабатывающих предприятий. Общая сумма заявок победителей составила более 348,1 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа.

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Отмечается, что Министерство экономики уже приняло приказ о предоставлении грантов за счет госбюджета 15 победителям этой волны. Итого они получат почти 101,6 млн грантов, рассказал Андрей Телюпа.

Кто получит гранты

Грант на расширение производства получит Черниговская фабрика "Берегиня". Продукция фабрики – это обувь для взрослых и детей, а также ортопедическая обувь.

Также грант получит компания "Нормаизол", один из лидеров по производству в Украине тепло-, гидро-шумо- и виброизоляционных материалов. Продукция изготовителя реализуется в нашей стране и экспортируется.

Среди грантополучателей – производственно-коммерческая фирма "Лоск". Компания специализируется на обработке стекла и зеркал.

Также среди победителей грантовой программы – предприятия агропереработки, производители строительных материалов и т.д.

Грантополучатели подавали заявки на гранты в размере от 2 млн грн до 8 млн грн.

Решение о предоставлении грантов остальным 60 победителям волны на сумму более 246,5 млн грн будет принимать Государственный центр занятости.

Как получить грант

Грант можно получить на условиях софинансирования: до 50% стоимости покрывается грантом, остальное оплачивает предприятие.

Если компания находится на деоккупированных территориях, в зонах, где происходили или возможны боевые действия, занимается производством БПЛА или относится к полиграфическому сектору, государство компенсирует до 80% стоимости проекта, а грантополучатель покрывает остаток в 20%.

Финансирование программы

Программа финансируется из двух источников:

бюджетных средств (включая донорские взносы в "Фонд восстановления и трансформации экономики");

из Фонда общеобязательного государственного социального страхования в случае безработицы.

Delo.ua ранее сообщало, что правительство запустило проект "єРобота" как часть инициативы "Зроблено в Україні". Эта программа предлагает разнообразные гранты для стимулирования бизнеса и создания рабочих мест.