Зеленский встретился с представителями бизнеса: о чем говорили

27 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Мероприятие объединило владельцев и руководителей ведущих украинских компаний, работающих в различных секторах экономики — фармацевтической отрасли, агропромышленности, энергетике, телекоммуникациях, логистике, финансовой сфере, банковском секторе, а также в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые темы встречи

Одной из главных тем встречи стало расширение инициативы "Сделано в Украине", направленной на поддержку отечественного производства. Участники обсудили успехи программы и предложили интегрировать ее в сектор безопасности и обороны. Предприниматели отметили, что данная инициатива уже демонстрирует положительные результаты, способствуя укреплению экономики и поддержке национального производителя.

Также обсуждались проблемные вопросы, с которыми сталкивается бизнес в нынешних условиях, и предложения предпринимателей по их решению. В частности, акцент был сделан на необходимости обеспечения прозрачных условий развития, снижения административного давления и создания новых возможностей для инвестирования в экономику Украины.

На мероприятии были представлены предприятия разных регионов Украины, которые продолжают работать даже в сложных условиях войны. Среди них — харьковская типография "Фактор-Печать", металлургическая компания Centravis из Никополя, сельскохозяйственный производитель Agrofusion из Николаевской и Херсонской областей.

Также во встрече приняли участие представители таких компаний, как Astarta-Kyiv, Федерация работодателей Украины, Biosphere Corporation, Biopharma, Эпицентр К, Netpeak Group, Группа ДТЭК, Дарница, ROZETKA, Новая почта, МХП, Лига оборонных предприятий Украины, НПО "Практика", Onur Group Ukraine, KLO, BGV Group Management, Kyivstar и другие.

Президент заверил, что все озвученные предложения и замечания будут подробно проработаны соответствующими государственными ведомствами. Он подчеркнул, что подобные встречи стали системными и важными для построения диалога между властью и бизнесом.

Зеленский отметил, что сотрудничество с предпринимателями помогает не только решать текущие проблемы, но и создавать фундамент для развития экономики и усиления обороноспособности страны. Такие меры также способствуют определению стратегических направлений работы правительства, формированию новых инициатив и эффективному реагированию на вызовы войны.

Президент поблагодарил бизнес за то, что, несмотря на все вызовы, они сохранили предприятия и продолжают свою деятельность в Украине. Он подчеркнул, что сохранение рабочих мест является ключевым для обеспечения устойчивости государства в условиях войны.

Зеленский акцентировал, что мотивированные граждане, имеющие стабильную работу, способны обеспечить экономическую силу страны, что, в свою очередь, способствует достижению справедливого и длительного мира.

Добавим, в рамках государственной политики "Сделано в Украине" Министерство экономики Украины в 2024 году выделило более 1,128 млрд грн для развития индустриальных парков, на территории которых уже построено 12 заводов, а еще 13 – строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию в течение ближайшего года.