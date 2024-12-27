Государство инвестирует более 1,1 млрд грн в развитие индустриальных парков

В рамках государственной политики "Сделано в Украине" Министерство экономики Украины в 2024 году выделило более 1,128 млрд грн для развития индустриальных парков.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Эти средства направлены на реализацию 34 проектов, направленных на создание современной промышленной инфраструктуры в 15 индустриальных парках.

Проекты, которые получат государственную поддержку:

Коростень (Житомирская область): строительство подъездной дороги (83,57 млн грн).

(Житомирская область): строительство подъездной дороги (83,57 млн грн). " БФ Терминал " (Закарпатская область): строительство железнодорожного пути и электросетей (137,977 млн грн).

(Закарпатская область): строительство железнодорожного пути и электросетей (137,977 млн грн). "Хмельницкий" (Хмельницкая область): внешние сети электро- и водоснабжения, реконструкция дороги (51,43 млн. грн.).

(Хмельницкая область): внешние сети электро- и водоснабжения, реконструкция дороги (51,43 млн. грн.). "Буча Техно Гарден" (Киевская область): строительство дорог, газо- и электросетей (150 млн грн).

(Киевская область): строительство дорог, газо- и электросетей (150 млн грн). I nnovation forpost (Днепропетровская область): строительство подстанции (150 млн. грн).

На сегодня 13 индустриальных парков уже получили 925,05 млн грн государственной поддержки, а еще два проекта будут профинансированы в начале 2025 года.

Государственная поддержка предполагает софинансирование в пропорции 50% на 50% с повышенным уровнем пособия для деоккупированных территорий (80% на 20%).

Фискальные стимулы для участников:

Освобождение от импортных пошлин и НДС на производственное оборудование.

Налоговая льгота на прибыль в течение 10 лет при условии реинвестирования.

Возможность понижения ставок на налог на недвижимость и землю до нуля.

Развитие индустриальных парков является частью стратегии "Сделано в Украине", направленной на увеличение несырьевого экспорта, привлечение инвестиций в промышленный сектор и создание условий для развития внутреннего производства.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 99 индустриальных парков, функционирующих в большинстве регионов страны.

Добавим, В Украине в пределах индустриальных парков уже построено 12 заводов, а еще 13 – строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию в течение ближайшего года. Созданные предприятия работают в сфере производства продуктов питания, агропереработки, строительных материалов, деревообработки, машиностроения, производства хозяйственных товаров, бытовой химии, полиграфии.

Недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.