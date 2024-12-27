Держава інвестує понад 1,1 млрд грн у розвиток індустріальних парків України

У рамках державної політики “Зроблено в Україні” Міністерство економіки України в 2024 році виділило понад 1,128 млрд грн для розвитку індустріальних парків.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ці кошти спрямовано на реалізацію 34 проєктів, спрямованих на створення сучасної промислової інфраструктури в 15 індустріальних парках.

Проєкти, які отримають державну підтримку:

"Коростень" (Житомирська область): будівництво під’їзної дороги (83,57 млн грн).

(Житомирська область): будівництво під’їзної дороги (83,57 млн грн). "БФ Термінал" (Закарпатська область): будівництво залізничної колії та електромереж (137,977 млн грн).

(Закарпатська область): будівництво залізничної колії та електромереж (137,977 млн грн). "Хмельницький" (Хмельницька область): зовнішні мережі електро- та водопостачання, реконструкція дороги (51,43 млн грн).

(Хмельницька область): зовнішні мережі електро- та водопостачання, реконструкція дороги (51,43 млн грн). "Буча Техно Гарден" (Київська область): будівництво доріг, газо- та електромереж (150 млн грн).

(Київська область): будівництво доріг, газо- та електромереж (150 млн грн). Innovation forpost (Дніпропетровська область): будівництво підстанції (150 млн грн).

Станом на сьогодні 13 індустріальних парків уже отримали 925,05 млн грн державної підтримки, а ще два проєкти будуть профінансовані на початку 2025 року.

Державна підтримка передбачає співфінансування в пропорції 50% на 50%, із підвищеним рівнем допомоги для деокупованих територій (80% на 20%).

Фіскальні стимули для учасників:

Звільнення від імпортного мита і ПДВ на виробниче обладнання.

Податкова пільга на прибуток протягом 10 років за умови реінвестування.

Можливість зниження ставок на податок на нерухомість і землю до нуля.

Зазначається, що розвиток індустріальних парків є частиною стратегії "Зроблено в Україні", спрямованої на збільшення несировинного експорту, залучення інвестицій у промисловий сектор і створення умов для розвитку внутрішнього виробництва.

На сьогодні в Україні зареєстровано 99 індустріальних парків, які функціонують у більшості регіонів країни.

Додамо, В Україні у межах індустріальних парків вже збудовано 12 заводів, а ще 13 – будуються і готуються до введення в експлуатацію протягом найближчого року. Створені підприємства працюють у сфері виробництва продуктів харчування, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів, побутової хімії, поліграфії тощо.

Нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.