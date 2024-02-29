Сделано в Украине: как бизнес поддерживает украинских производителей

В Украине заработала новая экономическая платформа Сделано в Украине, которая станет площадкой для постоянного прямого диалога государства и украинского бизнеса.

Сеть торговых центров «Эпицентр» поддерживает украинских производителей с начала своего создания и объявила февраль месяцем единства и устойчивости украинских брендов.

Более 2,5 тысяч украинских предприятий являются поставщиками производимой продукции в сети «Эпицентр». Ежегодно доля реализации украинских товаров в сети увеличивается, и в 2024 году она составила 53%.

Февраль и март навсегда останутся для нынешнего поколения украинцев тяжелыми месяцами, которые принесли много испытаний. Но в то же время это период чрезвычайной устойчивости и единства, переосмысления ценностей и осознания собственных сил. Поддерживая украинские бренды, мы вносим большой вклад в экономическую стабильность Украины, общую победу и будущее.

Более 2,5 тысяч украинских предприятий являются поставщиками производимой продукции в сети «Эпицентр».

В сети продолжается «Ярмарка украинских брендов», где мы с помощью различных инструментов и коммуникаций предлагаем нашим посетителям еще больше товаров украинского производства», - отметила Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по рекламе, маркетингу, связям с общественностью и СМИ.

В Эпицентре убеждены, что покупая украинские товары, человек вносит вклад в экономическую стабильность Украины, свое будущее и таким образом приближает победу. Полномасштабная война усилила ценность всего украинского. Сегодня каждый сознательный украинец или украинка открывают для себя новых отечественных производителей, покупают их товары и, таким образом, поддерживают бизнес. Подавляющее большинство украинского бизнеса — настоящие патриоты, поддерживающие ВСУ, волонтеров, благотворительные фонды, своих работников и клиентов.

"Для нас ценен каждый украинский бренд , - отметил директор по розничной торговле ООО "Эпицентр К" Дмитрий Танько. - Мы являемся системным партнером для украинских производителей, который оказывает поддержку, прогнозируемость и стабильность предприятиям. Это стратегически важное для них в сложное время войны, в условиях ограниченного сбыта продукции из-за обстрелов и блокировки границы. Мы поддерживаем и релоцированный бизнес, особенно, который остается работать в прифронтовых районах под ежедневными обстрелами и угрозами иногда ценой жизней".

В целом, в период кампании «Ярмарка украинских брендов» в Эпицентре доля продаж украинских товаров выросла на 20% по сравнению с февралем прошлого года. Больше всего люди покупали керамическую плитку, тепло- и звукоизоляцию, сантехнику, мебель, бытовую химию ведущих украинских производителей.

Справка. Компания Эпицентр – лидер рынка ритейла – с первых дней войны активно помогает стране и инвестирует в ее экономику. В 2022 году, несмотря на значительные потери, понесенные компанией в результате разрушения собственных торговых центров, Эпицентр открыл два новых ТЦ в Киеве и Львове, суммарной площадью 120 тыс. кв. м. Общий вклад компании в оборону страны во время войны составил более 2 млрд. гривен. Компания уже передала 76 новых реанимобилей на нужды медицины катастроф, в том числе в прифронтовые регионы.