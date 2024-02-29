Зроблено в Україні: як бізнес підтримує українських виробників

В Україні запрацювала нова економічна платформа “Зроблено в Україні”, яка стане майданчиком для постійного прямого діалогу держави та українського бізнесу.

Мережа торгових центрів «Епіцентр» підтримує українських виробників з початку свого створення та оголосила лютий місяцем єдності та стійкості українських брендів.

Понад 2,5 тисячі українських підприємств є постачальниками виробленої продукції в мережі «Епіцентр». Щороку частка реалізації українських товарів в мережі збільшується і в 2024 році вона склала 53%.

Лютий та березень назавжди залишаться для теперішнього покоління українців найважчими місяцями, які принесли багато випробувань. Але в той же час це період надзвичайної стійкості та єдності, переосмислення цінностей та усвідомлення власних сил. Підтримуючи українські бренди, ми робимо великий внесок в економічну стабільність України, спільну перемогу та майбутнє.

Понад 2,5 тисячі українських підприємств є постачальниками виробленої продукції в мережі «Епіцентр».

В мережі триває «Ярмарок українських брендів», де ми за допомогою різних інструментів та комунікацій пропонуємо нашим відвідувачам ще більше товарів українського виробництва», - зазначила Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ “Епіцентр К” з реклами, маркетингу, зв'язків з громадськістю та ЗМІ.

В Епіцентрі переконані, що купуючи українські товари, людина робить внесок в економічну стабільність України, своє майбутнє і в такий спосіб наближає перемогу. Повномасштабна війна посилила цінність усього українського. Сьогодні кожен свідомий українець чи українка відкривають для себе нових вітчизняних виробників, купують їхні товари і таким чином підтримують бізнес. Бо переважна більшість українського бізнесу — справжні патріоти, які підтримують ЗСУ, волонтерів, благодійні фонди, своїх працівників і клієнтів.

"Для нас цінний кожен український бренд, - відзначив директор з роздрібної торгівлі ТОВ “Епіцентр К” Дмитро Танько. - Ми є системним партнером для українських виробників, який надає підтримку, прогнозованість та стабільність підприємствам. Це є стратегічно важливим для них у складний час війни, в умовах обмеженого збуту продукції через обстріли та блокування кордону. Ми підтримуємо і релокований бізнес, особливо, який залишається працювати у прифронтових районах під щоденними обстрілами та загрозами іноді ціною життів".

Загалом, в період кампанії «Ярмарок українських брендів» в Епіцентрі частка продажів українських товарів зросла на 20% порівняно з лютим минулого року. Найбільше люди купували керамічну плитку, тепло- та звукоізоляцію, сантехніку, меблі, побутову хімію провідних українських виробників.

Довідка. Компанія Епіцентр – лідер ринку ритейлу - з перших днів війни активно допомагає країні та інвестує в її економіку. У 2022 році, попри значні втрати, що понесла компанія внаслідок руйнування власних торгових центрів, Епіцентр відкрив два нових ТЦ у Києві та Львові, сумарною площею 120 тис. кв. м. Загальний внесок компанії в оборону країни в час війни склав понад 2 млрд гривень. Компанія передала вже 76 нових реанімобілів на потреби медицини катастроф, в тому числі у прифронтові регіони.