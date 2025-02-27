Від початку повномасштабної війни українці почали частіше брати споживчі кредити, – Сергій Черненко, ПУМБ

Війна в Україні почалася не в 2022-му, а в далекому 2014 році. Але саме повномасштабне вторгнення Росії стало “ідеальним штормом” для всіх підприємців в Україні. Хтось втратив бізнес, хтось витримав удар, зміг відновитися і розширити горизонти. Як три роки великої війни змінили компанії, які рішення їх власників та менеджменту виявились вдалими, а які, на жаль, помилковими, як змінилися клієнти українського бізнесу? Про все це ми запитали представників вітчизняних компаній та пропонуємо нашим читачам серію бліцінтерв’ю. Цього разу – інтерв’ю з головою правління Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) Сергієм Черненком.

Пане Сергію, пригадайте кілька важливих управлінських рішень, ухвалених вами напередодні російського вторгнення та під час перших місяців повномасштабної війни. Що ви зробили б інакше? Чому саме?

– Перший період війни був дуже складним, але ми змогли гідно пройти цей відрізок. На жаль, для нас війна розпочалась ще у 2014 році, тож банк завчасно був підготовлений до можливих ризиків. Тоді ПУМБ переїздив із Донецька, де була розташована частина нашого головного офісу та більшість бізнесу, який ми перевозили.

Реальність виявилася ще більш складною, ніж ми очікували, але банк швидко відреагував на неї та адаптувався. Ми заздалегідь сформували запас ліквідності, оперативно підготували маршрути евакуації людей, проаналізували залишки готівки у прифронтових відділеннях, зменшили там кількість документів і навіть роздали супутникові телефони.

У цей період у нас були три головні завдання. Перше – захистити співробітників. Друге – підтримати наших клієнтів, третє – зберегти бізнес. І, як нам здається, ми впоралися з усіма цими завданнями дуже добре.

Як відрізняється ПУМБ напередодні вторгнення від ПУМБ перших місяців великої війни і від банку зараз, на початку 2025-го? Що ви втратили з лютого 2022-го – в грошах чи активах? І що набули за цей час? Де вдалося заробити чи запустити нові проекти? В яких регіонах? В які сегменти ринку ви зайшли чи вийшли від початку війни?

– ПУМБ, як і весь банківський сектор України, зазнав втрат через війну. Основні втрати пов’язані з втратою активів та клієнтів на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, а також з виїздом багатьох клієнтів за кордон.

На початку повномасштабного вторгнення банк надав кредитні канікули всім, хто цього потребував, і дозволив не платити відсотки, реструктурувати заборгованість та обнулив деякі комісії.

Через кілька місяців після початку війни ми почали відновлювати ліміти на кредитування фізичних осіб. І я можу сказати, що зараз ми перейшли вже до того самого стандарту, як і до війни.

Двома ключовими висновками від початку війни стало, по-перше, пришвидшення переходу усіх банківських сервісів та продуктів у диджитал канали та впровадження ШІ, адже це був запит від клієнтів, які переїжджали і також масово диджиталізувались. А також – швидкість ухвалення управлінських та бізнес рішень, адже цього потребувала ситуація, яка мінялась майже щогодини.

Також банк зміг адаптувати свої продукти, щоб українці мали доступ до фінансових послуг в Європі.

Якщо підсумувати, то можна сказати, що після нетривалого спаду у 2022 році, зараз ми перебуваємо у стадії стабільного зростання.

Які найбільші уроки ПУМБ отримав за останні три роки?

– Важливий урок – це, звичайно, нова реальність, в якій нам всім необхідно буде жити. Я маю на увазі наших захисників, які повертаються додому. І багато з них потребують підтримки в різних аспектах повернення до цивільного життя. ПУМБ ще з початку минулого року працює у цьому напрямку.

Інкасація ПУМБ на Київщині. Фото: пресслужба банку

В 2024 році банк запустив партнерську платформу "Жити назустріч", спрямовану на якісну інтеграцію ветеранів і ветеранок у цивільне життя. Наші партнери – Superhumans, Veteran Hub, InvictusGames, Uklon, "Серце Азовсталі", ЦУМ Київ. Ця платформа – приклад єднання військових і цивільних задля розбудови країни рівних можливостей.

Як змінився клієнт ПУМБ від початку повномасштабної війни?

За останні три роки суттєво зросла частка молодої аудиторії ПУМБ. Це відбулося, зокрема, завдяки фокусу на диджитальних продуктах і сервісах. Сьогодні частка клієнтів, що приходять з Digital каналів, виросла до 75%. Мобільним застосунком ПУМБ активно користуються більше 80% наших фізичних клієнтів.

З початком повномасштабного вторгнення клієнти ПУМБ стали помітно активнішими у сфері споживчого кредитування.

Незважаючи на складну економічну ситуацію українці відповідально ставляться до кредитів – рівень платежів у 2022-2023 вищий, ніж очікувалося. Це дозволило банку швидко відновити кредитування ще у 2022 році. Сьогодні новий кредитний портфель формується більш якісно, а рівень прострочень навіть кращий, ніж показники до лютого 2022 року.

Якщо говорити про корпоративний бізнес, то ми фіксуємо зміщення акценту при кредитуванні на малий та середній бізнес або навіть ФОПів.

Що далі? Як ви бачите перспективи ринку, на якому працює ПУМБ?

– Незважаючи на війну, український фінансовий сектор не тільки відновлюється, але й демонструє зростання. До того ж приватні банки всі прибутки реінвестують, зміцнюючи власний капітал. Це – фундамент для активного кредитування післявоєнної відбудови.

Загалом банківська система досить залежна від стану економіки в цілому. Можна сказати, що вона є її відображенням. Але зважаючи на те, що і ВВП країни в минулому році показав зростання, і українські банки показали чудові результати, можна стверджувати, що ми маємо достатній запас міцності, а при сприятливих умовах і потенціал до зростання.