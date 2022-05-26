В "Дію" добавили новую услугу для предпринимателей

На портале государственных услуг "Дія" появилась услуга "єДекларація". На время военного положения она заменит предпринимателям 374 вида разных разрешительных документов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь предприниматели смогут через "Дію" получить лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения, заключения и т.д.

"Если вы владелец маленького кафе, то раньше вам нужно было сходить в 6 различных госорганов и собрать около 25 бумажных документов: разрешение на наружную рекламу, лицензию на право розничной торговли и другие. Этот бюрократический квест длился до 75 дней. В "Дії" это один электронный документ через 3 минуты", — резюмировал Федоров.

Услугой "єДекларація" могут воспользоваться как действующие ФЛП (ФОП), так и руководители юридических лиц. В последнем случае речь идет о владельцах бизнеса, у которых истек срок действия разрешительных документов, а также о ФЛП, которые из-за войны изменили место ведения бизнеса, и предпринимателях, изменивших вид деятельности.

Отметим, что министры цифровой трансформации разных стран мира готовы способствовать быстрой интеграции цифровых документов в приложении "Дія" в свои национальные системы. Федоров сообщал, что лично встретился с цифровыми лидерами Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады, чтобы обсудить этот вопрос.