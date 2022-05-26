В "Дію" додали нову послугу для підприємців

На порталі державних послуг “Дія” з'явилася послуга “єДекларація”. На час воєнного стану вона замінить підприємцям 374 види різних дозвільних документів.

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Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер підприємці зможуть через Дію отримати ліцензії, сертифікати, свідоцтва, посвідчення, висновки тощо.

"Якщо ви власник маленького кафе, то раніше вам потрібно було сходити до 6 різних держорганів та зібрати близько 25 паперових документів: дозвіл на зовнішню рекламу, ліцензію на право роздрібної торгівлі та інші. Цей бюрократичний квест тривав до 75 днів. У "Дії" це один електронний документ за 3 хвилини", — резюмував Федоров.

Послугою "єДекларація" можуть скористатися як чинні ФОП, так і керівники юридичних осіб. В останньому випадку йдеться про власників бізнесу, у яких закінчився термін дії дозвільних документів, а також про ФОП, які через війну змінили місце ведення бізнесу, та підприємців, які змінили вид діяльності.

Зазначимо, що міністри цифрової трансформації різних країн світу готові сприяти швидкій інтеграції цифрових документів у додатку "Дія" до своїх національних систем. Федоров повідомляв, що особисто зустрівся із цифровими лідерами Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади, щоб обговорити це питання.