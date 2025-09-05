Запланована подія 2

Компании с крупнейшим репутационным капиталом

Выбираем компании с наибольшим репутационным капиталом – голосование стартовало

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua объявляют старт онлайн-голосования рейтинга "Лучшие работодатели" 2025 года. Предлагаем проголосовать за компании, которые, по вашему мнению, являются лидерами в сфере HR, активно формируют свои команды, развивают и поддерживают своих работников.

Онлайн голосование продлится до 15 июня 2025 года.

Сумма полученных голосов не будет определять победителей рейтинга, а поможет редакции и экспертному жюри определить компании, имеющие наиболее популярные и узнаваемые бренды работодателя.

Рейтинг 100 лучших работодателей Украины 2025 года будет сформирован на основании оценок экспертного жюри с учетом результатов онлайн голосования. Участники рейтинга и их финальные позиции будут объявлены в следующем номере журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и на портале Delo.ua в начале июля.

В последние годы кардинально изменили ландшафт рынка труда в Украине. Полномасштабная война, экономическая нестабильность, релокация бизнесов, мобилизационные риски и массовый выезд квалифицированных специалистов создали беспрецедентные вызовы как работникам, так и работодателям. Бизнес активно пересматривает практику управления кадрами и адаптирует ее к новой реальности. В этих условиях компании вынуждены не только бороться за таланты, но и переосмысливать свою роль, адаптируя корпоративную культуру, подходы к управлению и социальной ответственности.

Отдав свой голос за одну или несколько компаний, вы поможете жюри определить работодателей, наиболее полно отвечающих требованиям времени и с которыми украинцы мечтают работать.

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации

Состав экспертного жюри
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Володимир Денисенко
    Володимир Денисенко

    керівник відділу спецпроєктів Delo.ua

  • Олена Дерев'янко
    Олена Дерев'янко

    провідний український експерт у сфері управління репутацією, співзасновниця і партнер Агентства PR-Service

  • Анна Міщенко
    Анна Міщенко

    Керуюча партнерка Київської школи державного управління імені Сергія Нижного

  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Association HRPro

  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль

    засновниця та CEO Smith Global Group

  • Уляна Колодій
    Уляна Колодій

    засновниця UK comms

  • Катерина Одарченко
    Катерина Одарченко

    CEO та засновниця SIC group

  • Юлія Плієва
    Юлія Плієва

    генеральна директорка Apple Consulting

Номинант
1
Premier FOOD Group
Категория:
Premier FOOD Group
Производственно-логистическая группа компаний
  • Понад 1 000
2
Lviv Croissants
Категория:
Lviv Croissants
HoReCa
  • Близько 1 200
3
KredoBank
Категория:
KredoBank
Финансы, Банки
  • 1 448
4
AB InBev Efes Украина
Категория:
AB InBev Efes Украина
FMCG
  • Около 1100
5
Новая Почта
Категория:
Новая Почта
  • Более 42 000
6
Coca‑Cola в Украине
Категория:
Coca‑Cola в Украине
FMCG
  • Понад 1 100
7
SoftServe
Категория:
SoftServe
IT
  • Понад 1 500
8
monobank
Категория:
monobank
Финансы, банки
  • Понад 2 600
9
ДИЛА
Категория:
ДИЛА
Здравоохранение, медицина, лабораторные исследования
  • Понад 1 700
10
JYSK
Категория:
JYSK
Ритейл
  • Понад 800
11
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Категория:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Финансы, Банки
  • 5 000
12
Фокстрот
Категория:
Фокстрот
Ритейл
  • Понад 3 000
13
Alviva Group
Категория:
Alviva Group
Производство продуктов питания
  • Понад 6 000
14
GlobalLogic
Категория:
GlobalLogic
IT
  • Понад 7 000
15
Киевстар
Категория:
Киевстар
Телеком
  • Понад 4 000
16
COMFY
Категория:
COMFY
Ритейл
  • Понад 4 600
17
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Категория:
Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК)
Целлюлозно-бумажная промышленность
  • 3 500
18
Mars в Украине
Категория:
Mars в Украине
Производство продуктов питания
  • Понад 10 000
19
Kormotech
Категория:
Kormotech
Производство кормов для домашних животных
  • 1 300
20
Uber
Категория:
Uber
Транспорт, IT
  • н/д
21
Uklon
Категория:
Uklon
Транспорт, IT
  • Понад 500
22
Onur Grup Ukraine
Категория:
Onur Grup Ukraine
Строительство и ремонт объектов инфраструктуры
  • Понад 3 000
23
Ощадбанк
Категория:
Ощадбанк
Финансы, Банки
  • Понад 19 000
24
WOG
Категория:
WOG
Ритейл
  • Близько 7 000
25
Fractal
Категория:
Fractal
Digital-маркетинг
26
ОТП-Банк
Категория:
ОТП-Банк
Финансы, Банки
  • 2 412
27
Киевский БКК
Категория:
Киевский БКК
Производство кондитерских изделий
  • Близько 700
28
Carlsberg Ukraine
Категория:
Carlsberg Ukraine
Пищевая промышленность
  • Понад 1 300
29
Молокия
Категория:
Молокия
Производство молочной продукции
  • Понад 1 300
30
Аврора
Категория:
Аврора
Ритейл
  • Понад 15 000
31
Puma
Категория:
Puma
Ритейл
  • Понад 500
32
Bolt
Категория:
Bolt
Транспорт, IT
  • Понад 2 500
33
KFC
Категория:
KFC
HoReCa
  • Понад 2 100
34
Добробут
Категория:
Добробут
Медицина, Охрана здоровья
  • 3 200
35
ОККО
Категория:
ОККО
Ритейл
  • Понад 10 000
36
MacPaw
Категория:
MacPaw
IT
  • Близько 500
37
Ukrnafta
Категория:
Ukrnafta
Добыча газа и нефти
  • Понад 20 000
38
ARX
Категория:
ARX
Страхование
  • н/д
39
Sense Bank
Категория:
Sense Bank
  • 4000
40
Континентал Фармерз Групп
Категория:
Континентал Фармерз Групп
АПК
  • 2 600
41
ПриватБанк
Категория:
ПриватБанк
Финансы, Банки
  • Понад 20 000
42
МХП
Категория:
МХП
Пищевая промышленность
  • 35 000
43
Текстиль-Контакт
Категория:
Текстиль-Контакт
Легкая промышленность
44
Foundation Coffee Roasters
Категория:
Foundation Coffee Roasters
пищевая промышленность
45
McDonald's в Украине
Категория:
McDonald's в Украине
HoReCa
  • 10 000
46
Winner Group
Категория:
Winner Group
Авто
  • Майже 300
47
Укрпроминвест Агро
Категория:
Укрпроминвест Агро
  • 3600
48
Boosta
Категория:
Boosta
IT
49
Агропросперис
Категория:
Агропросперис
АПК
  • 2 200
50
SkyUp
Категория:
SkyUp
Авиаперевозки
  • Понад 1 200
51
АНЦ
Категория:
АНЦ
Ритейл
  • Понад 7 000
52
VUSO
Категория:
VUSO
Страхование
53
Retail Group
Категория:
Retail Group
Ритейл
  • Понад 5500
54
MetLife
Категория:
MetLife
Страхование и пенсионное обеспечение
  • 140
55
Corteva Agriscience
Категория:
Corteva Agriscience
56
Delta Medical
Категория:
Delta Medical
Фармацевтика
  • Понад 800
57
DataArt
Категория:
DataArt
IT
58
Артериум
Категория:
Артериум
Фармацевтика
  • Близько 3 000
59
Ковальська
Категория:
Ковальська
промышленность
  • более 5000
60
ТАС Агро
Категория:
ТАС Агро
АПК
  • Близько 2 000
61
MTI Group
Категория:
MTI Group
Оптовая и розничная торговля
  • 3 000
62
KNESS
Категория:
KNESS
Энергетика
  • Понад 1 000
63
ProCredit Bank
Категория:
ProCredit Bank
Финансы, Банки
  • 323
64
Yasno
Категория:
Yasno
Энергетика
  • Понад 1 100
65
Таскомбанк
Категория:
Таскомбанк
Финансы, Банки
  • 1 586
66
Укрзализныця
Категория:
Укрзализныця
Транспорт, Логистика
  • 184 000
67
Еко Маркет
Категория:
Еко Маркет
Ритейл
  • Понад 3000
68
Оболонь
Категория:
Оболонь
Пищевая промышленность
  • 3 100
69
Rozetka
Категория:
Rozetka
e-commerce, Ритейл
  • Близько 2 400
70
Ajax System
Категория:
Ajax System
IT
  • Понад 3 400
71
ИНГО
Категория:
ИНГО
Страхование
  • 450
72
Таврия В
Категория:
Таврия В
Ритейл
  • Майже 3 000
73
Данон Украина
Категория:
Данон Украина
Производство продуктов питания
  • Понад 1 000
74
UNIVERSALNA
Категория:
UNIVERSALNA
Страхование
  • н/д
75
Нибулон
Категория:
Нибулон
АПК
  • Майже 3 000
76
Укргазбанк
Категория:
Укргазбанк
Финансы, Банки
  • 3500
77
Интерпайп
Категория:
Интерпайп
Металлургия, Машиностроение, Трубная промышленность
  • 9 700
78
Ашан
Категория:
Ашан
Ритейл
  • Понад 4 000
79
Аптека Подорожник
Категория:
Аптека Подорожник
Ритейл
  • 12 000
80
Индустриальная молочная компания (ІМК)
Категория:
Индустриальная молочная компания (ІМК)
АПК
  • Близько 1 700
81
Оранта
Категория:
Оранта
Страхование
  • н/д
82
КОЛО
Категория:
КОЛО
Ритейл
  • 1 100
83
ТАС СГ
Категория:
ТАС СГ
Страхование
  • Понад 10 000
84
Lactalis
Категория:
Lactalis
Производство молочной продукции
  • Понад 750
85
Корпорация Рошен
Категория:
Корпорация Рошен
Производство кондитерских изделий
  • 9 000
86
EPAM Украина
Категория:
EPAM Украина
IT
  • Понад 10 000
87
Terrafood
Категория:
Terrafood
Производство молочной продукции
  • Близько 4 000
88
Филип Моррис Украина
Категория:
Филип Моррис Украина
FMCG
  • Понад 860
89
Тева в Украине
Категория:
Тева в Украине
Фармацевтика
  • Близько 400
90
Аптека Доброго Дня
Категория:
Аптека Доброго Дня
Ритейл
  • Понад 2 000
91
Lantmännen АХА
Категория:
Lantmännen АХА
Производство пищевых продуктов
  • Понад 250
92
ІТ-Интегратор
Категория:
ІТ-Интегратор
IT
  • 400
93
Банк Південний
Категория:
Банк Південний
Финансы, Банки
  • 1700
94
IDS Украина
Категория:
IDS Украина
Производство и дистрибуция минеральных вод
  • Понад 2 000
95
ИнтерХим
Категория:
ИнтерХим
Фармацевтика
  • Понад 900
96
VIDI
Категория:
VIDI
Авто
  • 1 300
97
АрселорМиттал Кривой Рог
Категория:
АрселорМиттал Кривой Рог
ГМК
  • 22 000
98
Укрэксимбанк
Категория:
Укрэксимбанк
Финансы, Банки
  • Понад 2 600
99
Креди Агриколь Банк
Категория:
Креди Агриколь Банк
Финансы, Банки
  • Понад 2 000
100
Банк Кредит Дніпро
Категория:
Банк Кредит Дніпро
Финансы, Банки
  • Понад 900
101
Kernel
Категория:
Kernel
АПК
  • 10 000
102
Эпицентр К
Категория:
Эпицентр К
Ритейл
  • 38 000
103
Астарта-Киев
Категория:
Астарта-Киев
АПК
  • Понад 7 000
104
Novus
Категория:
Novus
Ритейл
  • 8 000
105
Meest China
Категория:
Meest China
Логистика
  • Понад 300
106
Империал Тобакко в Украине
Категория:
Империал Тобакко в Украине
FMCG
  • 640
107
ДТЭК
Категория:
ДТЭК
Энергетика
  • 55 000
108
Bayadera Group
Категория:
Bayadera Group
FMCG
  • 3 500
109
Корпорация АТБ
Категория:
Корпорация АТБ
Ритейл, пищевая промышленность
  • 59 000
110
WhiteBIT
Категория:
WhiteBIT
Криптовалюта, финансы
  • Понад 1 100
111
EVA
Категория:
EVA
Ритейл
  • Понад 14 000
112
Farmak
Категория:
Farmak
Фармацевтика
  • Понад 2 500
113
ПУМБ
Категория:
ПУМБ
Финансы, Банки
  • 7 000
114
Метинвест
Категория:
Метинвест
ГМК
  • 60 000
115
Дарница
Категория:
Дарница
Фармацевтика, производство
  • Понад 1 300
116
Fozzy Group
Категория:
Fozzy Group
Ритейл
  • Понад 40 000
117
1+1 Media
Категория:
1+1 Media
Медиа
  • 1748
118
ГК Нові Продукти
Категория:
ГК Нові Продукти
Производитель напитков и снеков в Украине
  • Понад 1 500
119
Suziria Group
Категория:
Suziria Group
Производство кормов для домашних животных, Ритейл
  • 2 400
120
Ciklum
Категория:
Ciklum
IT
  • Понад 2 600
121
Vodafone Украина
Категория:
Vodafone Украина
Телеком
  • Понад 2 500
122
Intellias
Категория:
Intellias
IT
  • 3 000
123
METRO Украина
Категория:
METRO Украина
Ритейл
  • Понад 3 000
124
Enzim Group
Категория:
Enzim Group
Разработка и производство продуктов питания
  • 460
125
Sigma Software
Категория:
Sigma Software
IT
  • Понад 2 000
126
Starlight Media
Категория:
Starlight Media
Медиа
  • 2 000
127
Luxoft
Категория:
Luxoft
IT
  • 3 400
128
EVO
Категория:
EVO
IT
  • 900
129
Union Group
Категория:
Union Group
Производство ювелирных украшений, ритейл
  • Понад 2 000
130
UPG
Категория:
UPG
Ритейл
  • Понад 3 500
131
Biosphere Corporation
Категория:
Biosphere Corporation
Производитель и дистрибьютор товаров для дома и личной гигиены
  • Близько 3 000
132
VARUS
Категория:
VARUS
Ритейл
  • Понад 6 000
133
Концерн Хлебпром
Категория:
Концерн Хлебпром
Производство хлеба, свежих мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
  • 2 700
134
Afina Group
Категория:
Afina Group
Дистрибуция, логистика, разработка и производство собственных брендов
  • Понад 1 000
135
L'Oreal Украина
Категория:
L'Oreal Украина
Beauty retail
  • 303
136
Группа Нафтогаз
Категория:
Группа Нафтогаз
Добыча сырой нефти и природного газа
  • Близько 100 000
137
Uni-Laman Group
Категория:
Uni-Laman Group
Транспорт, логистика
  • 600
138
Райффайзен Банк
Категория:
Райффайзен Банк
Финансы, Банки
  • 5 000
139
Ferrexpo в Украине
Категория:
Ferrexpo в Украине
ГМК
  • Понад 7 000
140
Nestle
Категория:
Nestle
Производство продуктов питания
  • Понад 3 000
141
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Категория:
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Телеком
  • Понад 4 000
142
SOCAR
Категория:
SOCAR
Ритейл
  • Понад 2000
143
JTI Украина
Категория:
JTI Украина
FMCG
  • Близько 800
144
BROCARD
Категория:
BROCARD
Ритейл
  • 1875
145
British American Tobacco Ukraine
Категория:
British American Tobacco Ukraine
FMCG
