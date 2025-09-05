Выбираем компании с наибольшим репутационным капиталом – голосование стартовало

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua объявляют старт онлайн-голосования рейтинга "Лучшие работодатели" 2025 года. Предлагаем проголосовать за компании, которые, по вашему мнению, являются лидерами в сфере HR, активно формируют свои команды, развивают и поддерживают своих работников.

Онлайн голосование продлится до 15 июня 2025 года.

Сумма полученных голосов не будет определять победителей рейтинга, а поможет редакции и экспертному жюри определить компании, имеющие наиболее популярные и узнаваемые бренды работодателя.

Рейтинг 100 лучших работодателей Украины 2025 года будет сформирован на основании оценок экспертного жюри с учетом результатов онлайн голосования. Участники рейтинга и их финальные позиции будут объявлены в следующем номере журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и на портале Delo.ua в начале июля.

В последние годы кардинально изменили ландшафт рынка труда в Украине. Полномасштабная война, экономическая нестабильность, релокация бизнесов, мобилизационные риски и массовый выезд квалифицированных специалистов создали беспрецедентные вызовы как работникам, так и работодателям. Бизнес активно пересматривает практику управления кадрами и адаптирует ее к новой реальности. В этих условиях компании вынуждены не только бороться за таланты, но и переосмысливать свою роль, адаптируя корпоративную культуру, подходы к управлению и социальной ответственности.

Отдав свой голос за одну или несколько компаний, вы поможете жюри определить работодателей, наиболее полно отвечающих требованиям времени и с которыми украинцы мечтают работать.

Вы можете проголосовать за любое количество номинантов в номинации