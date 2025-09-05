Выбираем компании с наибольшим репутационным капиталом – голосование стартовало
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua объявляют старт онлайн-голосования рейтинга "Лучшие работодатели" 2025 года. Предлагаем проголосовать за компании, которые, по вашему мнению, являются лидерами в сфере HR, активно формируют свои команды, развивают и поддерживают своих работников.
Онлайн голосование продлится до 15 июня 2025 года.
Сумма полученных голосов не будет определять победителей рейтинга, а поможет редакции и экспертному жюри определить компании, имеющие наиболее популярные и узнаваемые бренды работодателя.
Рейтинг 100 лучших работодателей Украины 2025 года будет сформирован на основании оценок экспертного жюри с учетом результатов онлайн голосования. Участники рейтинга и их финальные позиции будут объявлены в следующем номере журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и на портале Delo.ua в начале июля.
В последние годы кардинально изменили ландшафт рынка труда в Украине. Полномасштабная война, экономическая нестабильность, релокация бизнесов, мобилизационные риски и массовый выезд квалифицированных специалистов создали беспрецедентные вызовы как работникам, так и работодателям. Бизнес активно пересматривает практику управления кадрами и адаптирует ее к новой реальности. В этих условиях компании вынуждены не только бороться за таланты, но и переосмысливать свою роль, адаптируя корпоративную культуру, подходы к управлению и социальной ответственности.
Отдав свой голос за одну или несколько компаний, вы поможете жюри определить работодателей, наиболее полно отвечающих требованиям времени и с которыми украинцы мечтают работать.
Юрій Гусєв
Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
Володимир Денисенко
керівник відділу спецпроєктів Delo.ua
Олена Дерев'янко
провідний український експерт у сфері управління репутацією, співзасновниця і партнер Агентства PR-Service
Анна Міщенко
Керуюча партнерка Київської школи державного управління імені Сергія Нижного
Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Association HRPro
Оксана Коваль
засновниця та CEO Smith Global Group
Уляна Колодій
засновниця UK comms
Катерина Одарченко
CEO та засновниця SIC group
Юлія Плієва
генеральна директорка Apple Consulting