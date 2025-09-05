Обираємо компанії з найбільшим репутаційним капіталом - голосування розпочато
Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших” представляє рейтинг “Компанії з найбільшим репутаційним капіталом”. Пропонуємо вам віддати голос за бренди, яким ви довіряєте як споживач, бізнес-партнер або працівник.
Як ми визначатимемо репутаційних лідерів
Переможці рейтингу будуть визначатися на основі комплексної оцінки яка буде складатися з:
- онлайн голосування за провідні українські бренди на порталі delo.ua. Кількість голосів, отриманих компаніями під час онлайн голосування стане додатковим фактором, який допоможе визначити ступінь лояльності до брендів з боку клієнтів, партнерів, інвесторів, працівників та суспільства загалом.
Голосування триватиме протягом вересня-листопада 2025 року.
Важливо! Результати онлайн-голосування є допоміжним, а не єдиним фактором визначення місця компанії у підсумковому рейтингу.
- оцінювання компаній експертним журі, яке складатиметься з фахівців з питань репутаційного менеджменту, PR, КСВ, HR, GR та IR.
Робота журі триватиме впродовж листопада 2025 року.
Експерти оцінюватимуть компанії за такими параметрами як:
- наявність репутаційних ризиків
- лояльність споживачів
- інвестиції у КСВ (благодійність та допомога силам оборони)
- якість бренду роботодавця
- рівень корпоративних комунікацій з інвесторами та партнерами
- бізнесово-державне партнерство
- якість PR та стійкість до інформаційних атак
За підсумками оцінювання буде визначено Топ-50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом.
Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації
-
Юрій Гусєв
Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
-
Володимир Денисенко
керівник відділу спецпроєктів Delo.ua
-
Олена Дерев'янко
провідний український експерт у сфері управління репутацією, співзасновниця і партнер Агентства PR-Service
-
Анна Міщенко
Керуюча партнерка Київської школи державного управління імені Сергія Нижного
-
Катерина Ковалевська
Head of Ukrainian Association HRPro
-
Оксана Коваль
засновниця та CEO Smith Global Group
-
Уляна Колодій
засновниця UK comms
-
Катерина Одарченко
CEO та засновниця SIC group
-
Юлія Плієва
генеральна директорка Apple Consulting