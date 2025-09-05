Обираємо компанії з найбільшим репутаційним капіталом - голосування розпочато

Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших” представляє рейтинг “Компанії з найбільшим репутаційним капіталом”. Пропонуємо вам віддати голос за бренди, яким ви довіряєте як споживач, бізнес-партнер або працівник.

Як ми визначатимемо репутаційних лідерів

Переможці рейтингу будуть визначатися на основі комплексної оцінки яка буде складатися з:

онлайн голосування за провідні українські бренди на порталі delo.ua . Кількість голосів, отриманих компаніями під час онлайн голосування стане додатковим фактором, який допоможе визначити ступінь лояльності до брендів з боку клієнтів, партнерів, інвесторів, працівників та суспільства загалом.

Голосування триватиме протягом вересня-листопада 2025 року.

Важливо! Результати онлайн-голосування є допоміжним, а не єдиним фактором визначення місця компанії у підсумковому рейтингу.

оцінювання компаній експертним журі , яке складатиметься з фахівців з питань репутаційного менеджменту, PR, КСВ, HR, GR та IR.

Робота журі триватиме впродовж листопада 2025 року.

Експерти оцінюватимуть компанії за такими параметрами як:

наявність репутаційних ризиків

лояльність споживачів

інвестиції у КСВ (благодійність та допомога силам оборони)

якість бренду роботодавця

рівень корпоративних комунікацій з інвесторами та партнерами

бізнесово-державне партнерство

якість PR та стійкість до інформаційних атак

За підсумками оцінювання буде визначено Топ-50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом.

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації