Запланована подія 2

Компанії з найбільшим репутаційним капіталом

Обираємо компанії з найбільшим репутаційним капіталом - голосування розпочато

Журнал “Топ-100. Рейтинги найбільших” представляє рейтинг “Компанії з найбільшим репутаційним капіталом”. Пропонуємо вам віддати голос за бренди, яким ви довіряєте як споживач, бізнес-партнер або працівник.  

Як ми визначатимемо репутаційних лідерів 

Переможці рейтингу будуть визначатися на основі комплексної оцінки яка буде складатися з:

  • онлайн голосування за провідні українські бренди на порталі delo.ua. Кількість голосів, отриманих компаніями під час онлайн голосування стане додатковим фактором, який допоможе визначити ступінь лояльності до брендів з боку клієнтів, партнерів, інвесторів, працівників та суспільства загалом. 

Голосування триватиме протягом вересня-листопада 2025 року. 

Важливо! Результати онлайн-голосування є допоміжним, а не єдиним фактором визначення місця компанії у підсумковому рейтингу.   

  • оцінювання компаній експертним журі, яке складатиметься з фахівців з питань репутаційного менеджменту, PR, КСВ, HR, GR та IR. 

Робота журі триватиме впродовж листопада 2025 року. 

Експерти оцінюватимуть компанії за такими параметрами як: 

  • наявність репутаційних ризиків
  • лояльність споживачів
  • інвестиції у КСВ (благодійність та допомога силам оборони) 
  • якість бренду роботодавця
  • рівень корпоративних комунікацій з інвесторами та партнерами 
  • бізнесово-державне партнерство 
  • якість PR та стійкість до інформаційних атак 

За підсумками оцінювання буде визначено Топ-50 компаній з найбільшим репутаційним капіталом. 

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації

Склад експертного журі
  • Юрій Гусєв
    Юрій Гусєв

    Головний редактор "ТОП-100. Рейтинги найбільших"

  • Володимир Денисенко
    Володимир Денисенко

    керівник відділу спецпроєктів Delo.ua

  • Олена Дерев'янко
    Олена Дерев'янко

    провідний український експерт у сфері управління репутацією, співзасновниця і партнер Агентства PR-Service

  • Анна Міщенко
    Анна Міщенко

    Керуюча партнерка Київської школи державного управління імені Сергія Нижного

  • Катерина Ковалевська
    Катерина Ковалевська

    Head of Ukrainian Association HRPro

  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль

    засновниця та CEO Smith Global Group

  • Уляна Колодій
    Уляна Колодій

    засновниця UK comms

  • Катерина Одарченко
    Катерина Одарченко

    CEO та засновниця SIC group

  • Юлія Плієва
    Юлія Плієва

    генеральна директорка Apple Consulting

Номінант
1
Premier FOOD Group
Категорія:
Premier FOOD Group
Виробничо-логістична група компаній
  • Понад 1 000
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 13
2
Lviv Croissants
Категорія:
Lviv Croissants
HoReCa
  • Близько 1 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 7
3
KredoBank
Категорія:
KredoBank
Фінанси, Банки
  • 1 448
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 5
4
AB InBev Efes Україна
Категорія:
AB InBev Efes Україна
FMCG
  • Около 1100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 4
5
GlobalLogic
Категорія:
GlobalLogic
IT
  • Понад 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 3
6
Нова Пошта
Категорія:
Нова Пошта
Логістика, Ритейл, Фінанси, Енергетика
  • Более 42 000
  • Более 42 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
7
Молокія
Категорія:
Молокія
Виробництво молочної продукції
  • Понад 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
8
SoftServe
Категорія:
SoftServe
IT
  • Понад 1 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
9
monobank
Категорія:
monobank
Фінанси, Банки
  • Понад 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
10
ДІЛА
Категорія:
ДІЛА
Охорона здоров'я, медицина, лабораторні дослідження
  • Понад 1 700
  • Понад 1 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
11
JYSK
Категорія:
JYSK
Ритейл
  • Понад 800
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
12
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Категорія:
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Фінанси, Банки
  • 5 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
13
Coca‑Cola в Україні
Категорія:
Coca‑Cola в Україні
FMCG
  • Понад 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
14
Фокстрот
Категорія:
Фокстрот
Ритейл
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
15
Alviva Group
Категорія:
Alviva Group
Виробництво продуктів харчування
  • Понад 6 000
  • Понад 6 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 2
16
KFC
Категорія:
KFC
HoReCa
  • Понад 2 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
17
Mars в Україні
Категорія:
Mars в Україні
Виробництво харчових продуктів
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
18
COMFY
Категорія:
COMFY
Ритейл
  • Понад 4 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
19
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Категорія:
Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК)
Целюлозно-паперова промисловість
  • 3 500
  • 3 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
20
Kormotech
Категорія:
Kormotech
Виробництво кормів для домашніх тварин
  • 1 300
  • 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
21
Uber
Категорія:
Uber
Транспорт, IT
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
22
Uklon
Категорія:
Uklon
Транспорт, IT
  • Понад 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
23
Onur Group Ukraine
Категорія:
Onur Group Ukraine
Будівництво та ремонт об'єктів інфраструктури
  • Понад 3 000
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
24
Київський БКК
Категорія:
Київський БКК
Виробництво кондитерських виробів
  • Близько 700
  • Близько 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
25
Bolt
Категорія:
Bolt
Транспорт, IT
  • Понад 2 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
26
Ощадбанк
Категорія:
Ощадбанк
Фінанси, Банки
  • Понад 19 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
27
Fractal
Категорія:
Fractal
Digital-маркетинг
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
28
ОТП-Банк
Категорія:
ОТП-Банк
Фінанси, Банки
  • 2 412
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
29
Carlsberg Ukraine
Категорія:
Carlsberg Ukraine
Харчова промисловість
  • Понад 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
30
Київстар
Категорія:
Київстар
Телеком
  • Понад 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
31
WOG
Категорія:
WOG
Ритейл
  • Близько 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
32
Аврора
Категорія:
Аврора
Ритейл
  • Понад 15 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
33
Puma
Категорія:
Puma
Ритейл
  • Понад 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
34
Добробут
Категорія:
Добробут
Медицина, Охорона здоров'я
  • 3 200
  • 3 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
35
ОККО
Категорія:
ОККО
Ритейл
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
36
MacPaw
Категорія:
MacPaw
IT
  • Близько 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
37
Ukrnafta
Категорія:
Ukrnafta
Видобуток газу та нафти
  • Понад 20 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
38
ARX
Категорія:
ARX
Страхування
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
39
Sense Bank
Категорія:
Sense Bank
  • 4000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
40
Контінентал Фармерз Груп
Категорія:
Контінентал Фармерз Груп
АПК
  • 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
41
ПриватБанк
Категорія:
ПриватБанк
Фінанси, Банки
  • Понад 20 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
42
МХП
Категорія:
МХП
Харчова промисловість
  • 35 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
43
Текстиль-Контакт
Категорія:
Текстиль-Контакт
Легка промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
44
Foundation Coffee Roasters
Категорія:
Foundation Coffee Roasters
харчова промисловість
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
45
McDonald's в Україні
Категорія:
McDonald's в Україні
HoReCa
  • 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
46
Winner Group
Категорія:
Winner Group
Авто
  • Майже 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 1
47
Укрпромінвест Агро
Категорія:
Укрпромінвест Агро
  • 3600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
48
Boosta
Категорія:
Boosta
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
49
Агропросперіс
Категорія:
Агропросперіс
АПК
  • 2 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
50
SkyUp
Категорія:
SkyUp
Авіаперевезення
  • Понад 1 200
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
51
АНЦ
Категорія:
АНЦ
Ритейл
  • Понад 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
52
VUSO
Категорія:
VUSO
Страхування
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
53
Retail Group
Категорія:
Retail Group
Ритейл
  • Понад 5500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
54
MetLife
Категорія:
MetLife
Страхування та пенсійне забезпечення
  • 140
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
55
Corteva Agriscience
Категорія:
Corteva Agriscience
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
56
Delta Medical
Категорія:
Delta Medical
Фармацевтика
  • Понад 800
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
57
DataArt
Категорія:
DataArt
IT
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
58
Артеріум
Категорія:
Артеріум
Фармацевтика
  • Близько 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
59
Ковальська
Категорія:
Ковальська
промисловість
  • более 5000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
60
ТАС Агро
Категорія:
ТАС Агро
АПК
  • Близько 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
61
MTI Group
Категорія:
MTI Group
Оптова та роздрібна торгівля
  • 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
62
KNESS
Категорія:
KNESS
Енергетика
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
63
ProCredit Bank
Категорія:
ProCredit Bank
Фінанси, Банки
  • 323
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
64
Yasno
Категорія:
Yasno
Енергетика
  • Понад 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
65
Таскомбанк
Категорія:
Таскомбанк
Фінанси, Банки
  • 1 586
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
66
Укрзалізниця
Категорія:
Укрзалізниця
Транспорт, Логістика
  • 184 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
67
Еко Маркет
Категорія:
Еко Маркет
Ритейл
  • Понад 3000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
68
Оболонь
Категорія:
Оболонь
Харчова промисловість
  • 3 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
69
Rozetka
Категорія:
Rozetka
e-commerce, Ритейл
  • Близько 2 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
70
Ajax System
Категорія:
Ajax System
IT
  • Понад 3 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
71
ІНГО
Категорія:
ІНГО
Страхування
  • 450
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
72
Таврія В
Категорія:
Таврія В
Ритейл
  • Майже 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
73
Данон Україна
Категорія:
Данон Україна
Виробництво продуктів харчування
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
74
UNIVERSALNA
Категорія:
UNIVERSALNA
Страхування
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
75
Нібулон
Категорія:
Нібулон
АПК
  • Майже 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
76
Укргазбанк
Категорія:
Укргазбанк
Фінанси, Банки
  • 3500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
77
Інтерпайп
Категорія:
Інтерпайп
Металургія, Машинобудування, Трубна промисловість
  • 9 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
78
Ашан
Категорія:
Ашан
Ритейл
  • Понад 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
79
Аптека Подорожник
Категорія:
Аптека Подорожник
Ритейл
  • 12 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
80
Індустріальна молочна компанія (ІМК)
Категорія:
Індустріальна молочна компанія (ІМК)
АПК
  • Близько 1 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
81
Оранта
Категорія:
Оранта
Страхування
  • н/д
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
82
КОЛО
Категорія:
КОЛО
Ритейл
  • 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
83
ТАС СГ
Категорія:
ТАС СГ
Страхування
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
84
Lactalis
Категорія:
Lactalis
Виробництво молочної продукції
  • Понад 750
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
85
Корпорація Roshen
Категорія:
Корпорація Roshen
Виробник кондитерських виробів
  • 9 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
86
EPAM Україна
Категорія:
EPAM Україна
IT
  • Понад 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
87
Terrafood
Категорія:
Terrafood
Виробництво молочної продукції
  • Близько 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
88
Філіп Морріс Україна
Категорія:
Філіп Морріс Україна
FMCG
  • Понад 860
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
89
Тева в Україні
Категорія:
Тева в Україні
Фармацевтика
  • Близько 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
90
Аптека Доброго дня
Категорія:
Аптека Доброго дня
Ритейл
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
91
Lantmännen АХА
Категорія:
Lantmännen АХА
Виробництво харчових продуктів
  • Понад 250
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
92
ІТ-Інтегратор
Категорія:
ІТ-Інтегратор
ІТ
  • 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
93
Банк Південний
Категорія:
Банк Південний
Фінанси, Банки
  • 1700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
94
IDS Україна
Категорія:
IDS Україна
Виробництво та дистрибуція мінеральних вод
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
95
ІнтерХім
Категорія:
ІнтерХім
Фармацевтика
  • Понад 900
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
96
VIDI
Категорія:
VIDI
Авто
  • 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
97
АрселорМіттал Кривий Ріг
Категорія:
АрселорМіттал Кривий Ріг
ГМК
  • 22 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
98
Укрексімбанк
Категорія:
Укрексімбанк
Фінанси, Банки
  • Понад 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
99
Креді Агріколь Банк
Категорія:
Креді Агріколь Банк
Фінанси, Банки
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
100
Банк Кредит Дніпро
Категорія:
Банк Кредит Дніпро
Фінанси, Банки
  • Понад 900
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
101
Kernel
Категорія:
Kernel
АПК
  • 10 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
102
Епіцентр К
Категорія:
Епіцентр К
Ритейл
  • 38 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
103
Астарта-Київ
Категорія:
Астарта-Київ
АПК
  • Понад 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
104
Novus
Категорія:
Novus
Ритейл
  • 8 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
105
Meest China
Категорія:
Meest China
Логістика
  • Понад 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
106
Імперіал Тобакко в Україні
Категорія:
Імперіал Тобакко в Україні
FMCG
  • 640
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
107
ДТЕК
Категорія:
ДТЕК
Енергетика
  • 55 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
108
Bayadera Group
Категорія:
Bayadera Group
FMCG
  • 3 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
109
Корпорація АТБ
Категорія:
Корпорація АТБ
Ритейл, харчова промисловість
  • 59 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
110
WhiteBIT
Категорія:
WhiteBIT
Криптовалюта, Фінанси
  • Понад 1 100
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
111
EVA
Категорія:
EVA
Ритейл
  • Понад 14 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
112
Farmak
Категорія:
Farmak
Фармацевтика
  • Понад 2 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
113
ПУМБ
Категорія:
ПУМБ
Фінанси, Банки
  • 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
114
Метінвест
Категорія:
Метінвест
ГМК
  • 60 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
115
Дарниця
Категорія:
Дарниця
Фармацевтика, виробництво
  • Понад 1 300
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
116
Fozzy Group
Категорія:
Fozzy Group
Ритейл
  • Понад 40 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
117
1+1 Media
Категорія:
1+1 Media
Медіа
  • 1748
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
118
ГК Нові Продукти
Категорія:
ГК Нові Продукти
Виробник напоїв і снеків в Україні
  • Понад 1 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
119
Suziria Group
Категорія:
Suziria Group
Виробництво кормів для домашніх тварин, Ритейл
  • 2 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
120
Ciklum
Категорія:
Ciklum
IT
  • Понад 2 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
121
Vodafone Україна
Категорія:
Vodafone Україна
Телеком
  • Понад 2 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
122
Intellias
Категорія:
Intellias
IT
  • 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
123
METRO Україна
Категорія:
METRO Україна
Ритейл
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
124
Enzim Group
Категорія:
Enzim Group
Розробка та виробництво продуктів харчування
  • 460
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
125
Sigma Software
Категорія:
Sigma Software
IT
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
126
Starlight Media
Категорія:
Starlight Media
Медіа
  • 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
127
Luxoft
Категорія:
Luxoft
IT
  • 3 400
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
128
EVO
Категорія:
EVO
IT
  • 900
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
129
Union Group
Категорія:
Union Group
Виробництво ювелірних прикрас, ритейл
  • Понад 2 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
130
UPG
Категорія:
UPG
Ритейл
  • Понад 3 500
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
131
Biosphere Corporation
Категорія:
Biosphere Corporation
Виробник і дистриб'ютор товарів для дому та особистої гігієни
  • Близько 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
132
VARUS
Категорія:
VARUS
Ритейл
  • Понад 6 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
133
Концерн Хлібпром
Категорія:
Концерн Хлібпром
Виробництво хліба та свіжих борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок
  • 2 700
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
134
Afina Group
Категорія:
Afina Group
Дистрибуція, логістика, розробка та виробництво власних брендів
  • Понад 1 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
135
L'Oreal Україна
Категорія:
L'Oreal Україна
Beauty retail
  • 303
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
136
Група Нафтогаз
Категорія:
Група Нафтогаз
Добування сирої нафти та природного газу
  • Близько 100 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
137
UNI-LAMAN GROUP
Категорія:
UNI-LAMAN GROUP
Транспорт, логістика
  • 600
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
138
Райффайзен Банк
Категорія:
Райффайзен Банк
Фінанси, Банки
  • 5 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
139
Ferrexpo в Україні
Категорія:
Ferrexpo в Україні
ГМК
  • Понад 7 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
140
Nestle
Категорія:
Nestle
Виробництво продуктів харчування
  • Понад 3 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
141
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Категорія:
DVL (Датагруп-Volia-lifecell)
Телеком
  • Понад 4 000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
142
SOCAR
Категорія:
SOCAR
Ритейл
  • Понад 2000
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
143
JTI Україна
Категорія:
JTI Україна
FMCG
  • Близько 800
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
144
BROCARD
Категорія:
BROCARD
Ритейл
  • 1875
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0
145
British American Tobacco Ukraine
Категорія:
British American Tobacco Ukraine
FMCG
Завтра ви зможете ще раз проголосувати 0