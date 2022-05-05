Притула продал картину Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" за $500 тысяч

Известный украинский шоумен, активист и волонтер Сергей Притула во время онлайн-аукциона продал картину Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" за $500 тысяч.

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Видеотрансляцию аукциона артист вел на своей странице в Facebook.

Картина находилась в частной коллекции, однако владельцы передали ее фонду Притулы для продажи. Вырученные средства пойдут на закупку снаряжения для ВСУ. Стартовая цена составляла $5000, а начался онлайн-аукцион 29 апреля. Отметим, что свою картину Примаченко написала в 1990 году.

"Для меня эта картина бесценна, потому что это Примаченко, это часть культурного наследия. Как Украины в частности, так и мировой культуры в целом. Это картина Примаченко, музей которой был разбомблен орками. И я лично двумя руками за то, чтобы творчество Примаченко пошло на то, чтобы мы бомбили орков. Искусство тоже за Украину. Искусство тоже говорит: "Слава ВСУ!" - отмечал ранее Притула.

Напомним, ранее на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи" известную украинскую марку "Русский военный корабль", выпущенную государственной "Укрпочтой", продали за 5 млн грн.