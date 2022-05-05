Притула продав картину Марії Примаченко "Квіти виросли біля четвертого блоку" за $500 тисяч

Відомий український шоумен, активіст і волонтер Сергій Притула під час онлайн-аукціону продав картину Марії Примаченко "Квіти виросли біля четвертого блоку" за $500 тисяч.

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Відеотрансляцію аукціоні артист вів на своїй сторінці у Facebook.

Картина була у приватній колекції, проте власники передали її фонду Притули для продажу. Виручені кошти підуть на закупівлю спорядження для ЗСУ. Стартова ціна становила $5000, а розпочався онлайн-аукціон 29 квітня. Зазначимо, що свою картину Примаченко написала у 1990 році.

"Для мене ця картина безцінна, бо це Примаченко, це частина культурної спадщини. Як України зокрема, так і світової культури загалом. Це картина Примаченко, музей якої був розбомблений орками. І я особисто двома руками за те, щоб творчість Примаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків.Мистецтво теж за Україну. Мистецтво теж каже: "Слава ЗСУ!" - зазначав раніше Притула.

Нагадаємо, раніше на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі" відому українську марку "Російський військовий корабель", випущену державною "Укрпоштою", продали за 5 млн грн.