Киевского наркодилера, сбывавшего кокаин в ночных клубах, приговорили к пяти годам тюрьмы

Бориспольский горрайонный суд признал виновным жителя Киева в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных наркотических средств. Как сообщает Киевская городская прокуратура, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях столицы. Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. В дальнейшем во время обысков по месту жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

Мужчине инкриминировали часть 1 статьи 307 и часть 1 статьи 309 Уголовного кодекса. Обвинительный акт был направлен в суд в январе 2021 года.

По результатам судебного разбирательства прокурором Печерской окружной прокуратуры Киева была полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях. До вступления приговора в законную силу последний будет находиться под стражей.

Напомним также, что в октябре Служба безопасности Украины сообщала, что обезвредила межобластную сеть сбыта наркотиков, а кроме того, разоблачила на контрабанде наркотиков директора киевской фармкомпании.