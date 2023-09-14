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Корректировал вражеские удары голосовыми сообщениями: в Донецкой области задержали информатора РФ
Контрразведчики Службы безопасности задержали информатора спецслужб РФ, собиравшего разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что для сбора разведданных фигурант обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны.
Больше всего врага интересовала дислокация подразделений Вооруженных Сил Украины, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории области.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Полученные сведения российский информатор дистанционно передавал агрессору через двух "связных" на временно оккупированной территории Донбасса. Ими оказались командир батальона "Енакиево-Дунайской бригады" и боевик "мотострелкового полка" Южного военного округа Вооруженных сил РФ", - сообщили в СБУ.
Установлено, что передачу разведданных фигурант производил в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника по месту его жительства. Во время обыска у него обнаружен мобильный телефон с поличным с перепиской в пользу страны-агрессора.
"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований)", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу на трех российских информаторов, корректировавших воздушные атаки РФ по Донецкой и Днепропетровской областям. Злоумышленники получили 14, 12 и 9 лет заключения.