В Одессе агент РФ хотел "взломать" телефон военной ВСУ для разведданных

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе сторонника рашизма, который искал "выходы" на российские спецслужбы, чтобы "сливать" им информацию об украинских защитниках.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сначала мужчина обратился к администратору одного из прокремлевских Телеграмм-каналов, который распространяет данные о перемещении Сил обороны Украины.

"Чтобы получить развединформацию, одессит пытался "взломать" телефон своей знакомой - украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте", - отметили в СБУ.

По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, фигурант ждал от спецслужб РФ "инструкцию", как сломать гаджет защитницы.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили российского информатора и тем самым предотвратили его преступные намерения.

Кроме того, в ходе оперативных действий Служба безопасности получила информацию о причастности фигуранта к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области.

Для поиска геолокаций он регулярно объезжал область, а также "втемную" выспрашивал соответствующие сведения у своих знакомых.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Киеве. Злоумышленником оказался контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года. Он занимался подготовкой новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры столицы.