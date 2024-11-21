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Фонд декарбонизации выдал первые кредиты более чем на 20 млн грн: сколько планируется еще

выбросы СО2
Фонд декарбонизации выдал первые кредиты более чем на 20 млн грн

Фонд декарбонизации уже выдал кредиты на реализацию семи энергоэффективных проектов в размере 21 млн грн. На рассмотрении находится еще 21 проект на 320 млн грн.

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Об этом сообщила глава правления Фонда Олеся Мищенко, передает пресс-служба Фонда.

"Уже семь проектов профинансированы на 21 млн грн, в работе находится 21 проект на 320 млн грн. Они на разных стадиях подготовки, но уже большинство из них готово к финансированию", — сказала Мищенко во время заседания энергокомитета Верховной Рады в среду.

Она сообщила, что совокупно профинансированные проекты предусматривают экономию более 500 МВт*ч э/э, или 5 млн грн ежегодно, а также уменьшение выбросов СО2 на 20% или 620 тонн.

По словам Мищенко, первый кредит выдан 20 сентября энергосервисной компании, которая запланировала замену освещения с достижением показателя экономии е/е почти на 50% от базового уровня.

Кто может получить финансирование

Главными требованиями к проектам, которые может финансировать Фонд декарбонизации, является сокращение потребления э/э и выбросов CO2.

Заявки на получение кредитов могут подавать, в частности, юридические лица, физлица-предприниматели, коммунальные и государственные предприятия, органы местного самоуправления.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", по информации от главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Анны Замазеевой, Фонд аккумулировал 1,4 млрд грн. В бюджете на этот год было предусмотрено 859 млн грн.

О "Фонде декарбонизации Украины"

Акционерное общество "Фонд декарбонизации Украины" создано в 2012 году. С 24 января 2024 года 100% акций принадлежат государству в лице Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Целью деятельности является стимулирование реализации энергоэффективных мер, внедрение энергосервиса, увеличение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива и сокращение выбросов углерода.

Денежные средства Фонда должны делиться 50/50 и направляться на возмещение доли кредитов на энергоэффективные меры в государственных банках и предоставление льготных кредитов непосредственно Фондом.

Напомним, в конце августа Национальный банк Украины выдал лицензию "Фонда декарбонизации Украины" на предоставление кредитов и банковских металлов в кредит. С этой лицензией фонд приобрел статус финансового учреждения.

Автор:
Ольга Колесниченко