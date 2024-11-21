Фонд декарбонізації видав перші кредити на понад 20 млн грн: скільки планується ще

Фонд декарбонізації вже видав кредити на реалізацію семи енергоефективних проєктів обсягом 21 млн грн. На розгляді перебуває ще 21 проєкт на 320 млн грн.

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Про це повідомила голова правління Фонду Олеся Міщенко, передає пресслужба Фонду.

"Уже сім проєктів профінансовано на 21 млн грн, у роботі перебуває 21 проєкт на 320 млн грн. Вони на різних стадіях підготовки, але вже більшість із них готова до фінансування", - сказала Міщенко під час засідання енергокомітету Верховної Ради в середу.

Вона повідомила, що сукупно профінансовані проєкти передбачають економію понад 500 МВт*год е/е, або 5 млн грн щорічно, а також зменшення викидів СО2 на 20%, або 620 тонн.

За словами Міщенко, перший кредит видано 20 вересня енергосервісній компанії, яка запланувала заміну освітлення з досягненням показника економії е/е майже на 50% від базового рівня.

Хто може отримати фінансування

Головними вимогами до проєктів, які може фінансувати Фонд декарбонізації, є скорочення споживання е/е та викидів CO2.

Заявки на отримання кредитів можуть подавати, зокрема, юридичні особи, фізособи-підприємці, комунальні та державні підприємства, органи місцевого самоврядування.

Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", за інформацією від голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої, Фонд наразі акумулював 1,4 млрд грн. У бюджеті на цей рік було передбачено 859 млн грн.

Про "Фонд декарбонізації України"

Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" створено в 2012 році. З 24 січня 2024 року 100% акцій належать державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Метою діяльності є стимулювання реалізації енергоефективних заходів, упровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

Кошти Фонду мають ділитися 50/50 і спрямовуватися на відшкодування частки кредитів на енергоефективні заходи в державних банках і надання пільгових кредитів безпосередньо Фондом.

Нагадаємо, наприкінці серпня Національний банк України видав ліцензію "Фонду декарбонізації України" на надання кредитів та банківських металів у кредит. З цією ліцензією фонд набув статусу фінансової установи.