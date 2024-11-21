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Фонд декарбонізації видав перші кредити на понад 20 млн грн: скільки планується ще
Фонд декарбонізації вже видав кредити на реалізацію семи енергоефективних проєктів обсягом 21 млн грн. На розгляді перебуває ще 21 проєкт на 320 млн грн.
Про це повідомила голова правління Фонду Олеся Міщенко, передає пресслужба Фонду.
"Уже сім проєктів профінансовано на 21 млн грн, у роботі перебуває 21 проєкт на 320 млн грн. Вони на різних стадіях підготовки, але вже більшість із них готова до фінансування", - сказала Міщенко під час засідання енергокомітету Верховної Ради в середу.
Вона повідомила, що сукупно профінансовані проєкти передбачають економію понад 500 МВт*год е/е, або 5 млн грн щорічно, а також зменшення викидів СО2 на 20%, або 620 тонн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За словами Міщенко, перший кредит видано 20 вересня енергосервісній компанії, яка запланувала заміну освітлення з досягненням показника економії е/е майже на 50% від базового рівня.
Хто може отримати фінансування
Головними вимогами до проєктів, які може фінансувати Фонд декарбонізації, є скорочення споживання е/е та викидів CO2.
Заявки на отримання кредитів можуть подавати, зокрема, юридичні особи, фізособи-підприємці, комунальні та державні підприємства, органи місцевого самоврядування.
Як передає агентство "Інтерфакс-Україна", за інформацією від голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої, Фонд наразі акумулював 1,4 млрд грн. У бюджеті на цей рік було передбачено 859 млн грн.
Про "Фонд декарбонізації України"
Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" створено в 2012 році. З 24 січня 2024 року 100% акцій належать державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).
Метою діяльності є стимулювання реалізації енергоефективних заходів, упровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.
Кошти Фонду мають ділитися 50/50 і спрямовуватися на відшкодування частки кредитів на енергоефективні заходи в державних банках і надання пільгових кредитів безпосередньо Фондом.
Нагадаємо, наприкінці серпня Національний банк України видав ліцензію "Фонду декарбонізації України" на надання кредитів та банківських металів у кредит. З цією ліцензією фонд набув статусу фінансової установи.