Нефть в мире дорожает из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Россией: какими будут цены на украинских АЗС

Мировые цены на нефть умеренно растут, но остаются относительно низкими. Тем временем, цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались после стремительного роста в ноябре. Эксперты, которых опросил Delo.ua , говорят, что сети не будут снижать цены на АЗС, потому что готовятся к новым акцизам в январе. Между тем из-за перебоев в логистике пропан-бутан будет дорожать.

Росту нефтяных котировок способствовали неудачные попытки США добиться прогресса в переговорах с Кремлем по окончании войны в Украине. Кроме того, страны "Большой семерки" и ЕС ведут переговоры о замене "ценового потолка" на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг для его транспортировки. В настоящее время более трети российского экспорта нефти перевозят западные танкеры — преимущественно в Индию и Китай — с использованием услуг компаний из стран ЕС, среди которых Греция, Кипр и Мальта. В случае запрета эта торговля будет фактически заблокирована, однако это сократит предложение на глобальном рынке и будет способствовать росту цены.

По состоянию на вечер пятницы 5 декабря по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,49 за баррель или на 0,77% до $63,75 за баррель, а январские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,8 за баррель. За неделю котировки Brent увеличились примерно на 1%, а WTI – примерно на 3%.

Рынки также готовятся к возможному вторжению США в Венесуэлу, поскольку президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях помешать деятельности венесуэльских наркоторговцев на суше.

В декабре большинство сетей не будут снижать цены из-за плохих показателей ноября

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" оптовые цены на дизтопливо в Украине продолжают снижаться. По состоянию на вечер пятницы 5 декабря, по сравнению с 28 ноября, средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 1,63 до 48,76 грн/л. По сравнению с 3 декабря понижение составило 80 коп./л.

На мировых биржах в конце прошлой недели, напротив, наблюдался восходящий тренд. На Лондонской бирже фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на 6 декабря выросли на $12,25/т до $684,00/т. Курс доллара снизился до 42,20 грн (–0,13 грн), евро вырос до 49,23 грн (+0,03 грн), по данным НБУ. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже подешевел. По состоянию на вечер 5 декабря, по сравнению с 28 ноября, средняя оптовая цена А-95 снизилась на 44 коп./л до 49,39 грн/л. По сравнению с 3 декабря бензин в опте в среднем подешевел на 20 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 0,3-1,7% в четверг, 4 ноября. В портах северо-западной Европы котировки снизились на $12/т, до $678/т - $699/т, а в Средиземноморье - на $2-3/т, до $699/т - $713/т.

На АЗС некоторые сети начали снижать цены на бензин и дизель. Так, на большинстве АЗС брендов Parallel, Motto, 24/7 и "Топливо" стоимость всех видов топлива потеряла до 4 грн/л. Также на 1 грн/л цены снизили черкасские операторы "Перон" и McLaut. По состоянию на вечер пятницы 5 декабря, по сравнению с 28 ноября, средняя цена дизтоплива на АЗС выросла на 52 коп./л до 58,90 грн/л, а средняя цена бензина А-95 выросла на 1,09 грн/л. Такой рост объясняется отменой акционных цен, которые сети вводили в "Черную пятницу".

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, говорит, что снижение цен в сетях Parallel и Motto может быть связано с активностью нового исполнительного директора Parallel Александра Матюшенко, уволившегося с должности CEO UPG в начале декабря.

Большинство сетей АЗС и оптовых трейдеров очень плохо отработали ноябрь, поэтому они постараются в декабре компенсировать потери. Поэтому, несмотря на падение оптовых цен, сети не будут снижать цены на стелах. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Другим фактором, сдерживающим снижение цен, по его мнению, является ожидание новых акцизов с 1 января 2026 года. Но, в условиях дальнейшего снижения оптовых цен сети могут активизировать маркетинговую борьбу и начать акции к зимним праздникам за несколько недель до Рождества. Таким образом На этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут неизменными.

Газ в опте подорожал после обстрела танкера

По данным "Нафторынка", 5 декабря по сравнению с предыдущим днем средняя оптовая цена LPG на условиях самовывозом в Украине выросла на 1 298 грн/т, до 58 804 грн/т. Наибольшее повышение цен произошло в Одесской области, где часть предложений сократилась. В результате цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 55 000-60 000 грн/т, а средняя цена выросла на 1 750 грн/т, до 57 500 грн/т ($762/т без налогов).

Средняя цена доставкой выросла на 794 грн/т до 59 050 грн/т. Рост произошел в большинстве регионов, где крупный трейдер "Полтава Газтрейд" увеличила цены в среднем на 700-2 183 грн/т, в зависимости от области.

За первые три дня декабря среднесуточный импорт LPG упал на 19%, до 2,3 тыс. т в сутки по сравнению с ноябрем. При этом за неделю с 27 ноября по 3 декабря было завезено на 1,2 тыс. т больше автопартий (5,3 тыс. т), чем за неделю 20-26 ноября.

Цена пропан-бутана на АЗС за прошлую неделю выросла: по состоянию на 5 декабря по сравнению с 28 ноября средняя цена автогаза выросла на 28 коп./л до 35,06 грн/л. Рост объясняется отменой акционных цен в "Черную пятницу". Кроме того, за неделю цены на стелах дополнительно увеличили Ukrnafta, "БРСМ-Нафта", Marshal, BVS, Chipo, ManGo, Rodnik, Ovis и другие.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на прошлой неделе рынок пропан-бутана в Украине перешел в состояние дефицита из-за нескольких факторов. Во-первых, россияне обстреляли прибывший полным LPG-танкер Orinda и до этого стабильно поставлявший ресурс в Украину. Кроме того, у берегов Турции вышел из строя танкер Catalina, также поставлявший газ в украинские порты на постоянной основе.

На это наложилось высокое потребление в последние три недели со стороны аграриев, а также слабые поставки с западного направления. Поэтому мы ожидаем стремительного роста цен на автогаз в опте. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

По его оценке оптовые цены могут вырасти дополнительно на 2-3 тыс. грн/тонна, а цены на газ на АЗС имеют потенциал к росту на 50-70 коп./л на следующей неделе .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 36,99 WOG 61,99 61,99 36,98 Socar 61,99 61,99 36,98 Motto 55,49 55,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 56,99 32,49

Данные: приложения сетей АЗС.