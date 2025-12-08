- Категория
Нефть в мире дорожает из-за отсутствия прогресса в переговорах между США и Россией: какими будут цены на украинских АЗС
Мировые цены на нефть умеренно растут, но остаются относительно низкими. Тем временем, цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались после стремительного роста в ноябре. Эксперты, которых опросил Delo.ua, говорят, что сети не будут снижать цены на АЗС, потому что готовятся к новым акцизам в январе. Между тем из-за перебоев в логистике пропан-бутан будет дорожать.
Росту нефтяных котировок способствовали неудачные попытки США добиться прогресса в переговорах с Кремлем по окончании войны в Украине. Кроме того, страны "Большой семерки" и ЕС ведут переговоры о замене "ценового потолка" на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг для его транспортировки. В настоящее время более трети российского экспорта нефти перевозят западные танкеры — преимущественно в Индию и Китай — с использованием услуг компаний из стран ЕС, среди которых Греция, Кипр и Мальта. В случае запрета эта торговля будет фактически заблокирована, однако это сократит предложение на глобальном рынке и будет способствовать росту цены.
По состоянию на вечер пятницы 5 декабря по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $0,49 за баррель или на 0,77% до $63,75 за баррель, а январские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $0,8 за баррель. За неделю котировки Brent увеличились примерно на 1%, а WTI – примерно на 3%.
Рынки также готовятся к возможному вторжению США в Венесуэлу, поскольку президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях помешать деятельности венесуэльских наркоторговцев на суше.
В декабре большинство сетей не будут снижать цены из-за плохих показателей ноября
По данным консалтинговой компании "Нафторынок" оптовые цены на дизтопливо в Украине продолжают снижаться. По состоянию на вечер пятницы 5 декабря, по сравнению с 28 ноября, средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 1,63 до 48,76 грн/л. По сравнению с 3 декабря понижение составило 80 коп./л.
На мировых биржах в конце прошлой недели, напротив, наблюдался восходящий тренд. На Лондонской бирже фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на 6 декабря выросли на $12,25/т до $684,00/т. Курс доллара снизился до 42,20 грн (–0,13 грн), евро вырос до 49,23 грн (+0,03 грн), по данным НБУ. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.
Бензин в опте на прошлой неделе тоже подешевел. По состоянию на вечер 5 декабря, по сравнению с 28 ноября, средняя оптовая цена А-95 снизилась на 44 коп./л до 49,39 грн/л. По сравнению с 3 декабря бензин в опте в среднем подешевел на 20 коп./л.
Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 0,3-1,7% в четверг, 4 ноября. В портах северо-западной Европы котировки снизились на $12/т, до $678/т - $699/т, а в Средиземноморье - на $2-3/т, до $699/т - $713/т.
На АЗС некоторые сети начали снижать цены на бензин и дизель. Так, на большинстве АЗС брендов Parallel, Motto, 24/7 и "Топливо" стоимость всех видов топлива потеряла до 4 грн/л. Также на 1 грн/л цены снизили черкасские операторы "Перон" и McLaut.
По состоянию на вечер пятницы 5 декабря, по сравнению с 28 ноября, средняя цена дизтоплива на АЗС выросла на 52 коп./л до 58,90 грн/л, а средняя цена бензина А-95 выросла на 1,09 грн/л. Такой рост объясняется отменой акционных цен, которые сети вводили в "Черную пятницу".
Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, говорит, что снижение цен в сетях Parallel и Motto может быть связано с активностью нового исполнительного директора Parallel Александра Матюшенко, уволившегося с должности CEO UPG в начале декабря.
Другим фактором, сдерживающим снижение цен, по его мнению, является ожидание новых акцизов с 1 января 2026 года. Но, в условиях дальнейшего снижения оптовых цен сети могут активизировать маркетинговую борьбу и начать акции к зимним праздникам за несколько недель до Рождества. Таким образом На этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут неизменными.
Газ в опте подорожал после обстрела танкера
По данным "Нафторынка", 5 декабря по сравнению с предыдущим днем средняя оптовая цена LPG на условиях самовывозом в Украине выросла на 1 298 грн/т, до 58 804 грн/т. Наибольшее повышение цен произошло в Одесской области, где часть предложений сократилась. В результате цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 55 000-60 000 грн/т, а средняя цена выросла на 1 750 грн/т, до 57 500 грн/т ($762/т без налогов).
Средняя цена доставкой выросла на 794 грн/т до 59 050 грн/т. Рост произошел в большинстве регионов, где крупный трейдер "Полтава Газтрейд" увеличила цены в среднем на 700-2 183 грн/т, в зависимости от области.
За первые три дня декабря среднесуточный импорт LPG упал на 19%, до 2,3 тыс. т в сутки по сравнению с ноябрем. При этом за неделю с 27 ноября по 3 декабря было завезено на 1,2 тыс. т больше автопартий (5,3 тыс. т), чем за неделю 20-26 ноября.
Цена пропан-бутана на АЗС за прошлую неделю выросла: по состоянию на 5 декабря по сравнению с 28 ноября средняя цена автогаза выросла на 28 коп./л до 35,06 грн/л. Рост объясняется отменой акционных цен в "Черную пятницу". Кроме того, за неделю цены на стелах дополнительно увеличили Ukrnafta, "БРСМ-Нафта", Marshal, BVS, Chipo, ManGo, Rodnik, Ovis и другие.
По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на прошлой неделе рынок пропан-бутана в Украине перешел в состояние дефицита из-за нескольких факторов. Во-первых, россияне обстреляли прибывший полным LPG-танкер Orinda и до этого стабильно поставлявший ресурс в Украину. Кроме того, у берегов Турции вышел из строя танкер Catalina, также поставлявший газ в украинские порты на постоянной основе.
По его оценке оптовые цены могут вырасти дополнительно на 2-3 тыс. грн/тонна, а цены на газ на АЗС имеют потенциал к росту на 50-70 коп./л на следующей неделе.
Цены на горючее в крупных сетях АЗС:
|Сеть АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизтопливо, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|61,99
|36,99
|WOG
|61,99
|61,99
|36,98
|Socar
|61,99
|61,99
|36,98
|Motto
|55,49
|55,49
|32,49
|БРСМ-Нафта
|54,99
|56,99
|32,49
Данные: приложения сетей АЗС.