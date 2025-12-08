Нафта у світі дорожчає через відсутність прогресу у перемовинах між США та Росією: якими будуть ціни на українських АЗС

Світові ціни на нафту помірно зростають, але залишаються відносно низькими. Тим часом ціни на бензин та дизель в Україні стабілізувались після стрімкого зростання у листопаді. Експерти, яких опитало Delo.ua , кажуть, що мережі не знижуватимуть ціни на АЗС, бо готуються до нових акцизів у січні. Тим часом через перебої в логістиці пропан-бутан дорожчатиме.

Зростанню нафтових котирувань сприяли невдалі спроби США добитись прогресу в перемовинах з Кремлем щодо закінчення війни в Україні. Крім того, країни "Великої сімки" та ЄС ведуть перемовини про заміну "цінової стелі" на російську нафту повною забороною на надання морських послуг для її транспортування. Наразі понад третину російського експорту нафти перевозять західні танкери — переважно до Індії та Китаю — із використанням послуг компаній із країн ЄС, серед яких Греція, Кіпр та Мальта. У разі запровадження заборони ця торгівля буде фактично заблокована, однак це скоротить пропозицію на глобальному ринку та сприятиме зростанню ціни.

Станом на вечір п'ятниці 5 грудня порівняно з попереднім днем січневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,49 за барель або на 0,77% до $63,75 за барель, а січневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $0,41 або на 0,69% до $60,08 за барель. За тиждень котирування Brent збільшились приблизно на 1%, а WTI — приблизно на 3%.

Ринки також готуються до можливого вторгнення США до Венесуели, оскільки президент США Дональд Трамп повідомив про наміри завадити діяльності венесуельських наркоторговців на суші.

В грудні більшість мереж не знижуватимуть ціни через погані показники листопада

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" гуртові ціни на дизпаливо в Україні продовжують знижуватися. Станом на вечір п'ятниці 5 грудня порівняно з 28 листопада середня гуртова ціна дизелю в Україні знизилась на 1,63 до 48,76 грн/л. Порівняно з 3 грудня зниження склало 80 коп./л.

На світових біржах наприкінці минулого тижня навпаки спостерігався висхідний тренд. На Лондонській біржі ф'ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпалива) станом на 6 грудня зросли на $12,25/т до $684,00/т. Курс долара зменшився до 42,20 грн (–0,13 грн), євро зріс до 49,23 грн (+0,03 грн), за даними НБУ. Контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті на тому тижні також дешевшав. Станом на вечір 5 грудня порівняно з 28 листопада середня гуртова ціна А-95 знизилась на 44 коп./л до 49,39 грн/л. Порівняно з 3 грудня бензин в гурті в середньому здешевшав на 20 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах знизились на 0,3-1,7% у четвер 4 листопада. В портах північно-західної Європи котирування знизились на $12/т, до $678/т - $699/т, а в Середземномор’ї — на $2-3/т, до $699/т - $713/т.

На АЗС окремі мережі почали знижувати ціни на бензин та дизель. Так, на більшості АЗС брендів Parallel, Motto, 24/7 та "Паливо" вартість усіх видів пального втратила до 4 грн/л. Також на 1 грн/л ціни зменшили черкаські оператори "Перон" та McLaut. Станом на вечір п'ятниці 5 грудня порівняно з 28 листопада середня ціна дизпалива на АЗС зросла на 52 коп./л до 58,90 грн/л, а середня ціна бензину А-95 зросла на 1,09 грн/л. Таке зростання пояснюється скасуванням акційних цін, які мережі вводили до "Чорної п'ятниці".

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін, каже що зниження цін в мережах Parallel та Motto може бути пов'язане з активністю нового виконавчого директора Parallel Олександра Матюшенка, який звільнився з посади CEO UPG на початку грудня.

Більшість мереж АЗС та гуртових трейдерів дуже погано відпрацювали листопад, тому вони намагатимуться у грудні компенсувати втрати. Тож попри падіння гуртових цін мережі не знижуватимуть ціни на стелах Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Іншим фактором, що стримає зниження цін, на його думку, є очікування нових акцизів з 1 січня 2026. Але, в умовах подальшого зниження гуртових цін мережі можуть активізувати маркетингову боротьбу та розпочати акції до зимових свят за кілька тижнів до Різдва. Таким чином на цьому тижні ціни на бензин та дизель на АЗС будуть незмінними.

Газ в гурті здорожчав після обстрілу танкера

За даними "Нафторинку" 5 грудня порівняно з попереднім днем середня гуртова ціна LPG на умовах самовивозом в Україні зросла на 1 298 грн/т, до 58 804 грн/т. Найбільше підняття цін відбулося в Одеській області, де частина пропозицій скоротилася. В результаті У результаті, ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 55 000-60 000 грн/т, а середня ціна зросла на 1 750 грн/т, до 57 500 грн/т ($762/т без податків).

Середня ціна доставкою зросла на 794 грн/т, до 59 050 грн/т. Зростання відбулося у більшості регіонів де, великий трейдер "Полтава Газтрейд" збільшила ціни в середньому на 700-2 183 грн/т, залежно від області.

За перші три дні грудня середньодобовий імпорт LPG впав на 19%, до 2,3 тис. т за добу, порівняно з листопадом. При цьому, за тиждень з 27 листопада до 3 грудня було завезено на 1,2 тис. т більше автопартій (5,3 тис. т), ніж за тиждень 20-26 листопада.

Ціна пропан-бутану на АЗС за минулий тиждень зросла: станом на 5 грудня порівняно з 28 листопада середня ціна автогазу виросла на 28 коп./л до 35,06 грн/л. Зростання пояснюється скасуванням акційних цін до "Чорної п'ятниці". Крім того, протягом тижня ціни на стелах додатково збільшили Ukrnafta, "БРСМ-Нафта", Marshal, BVS, Chipo, ManGo, Rodnik, Ovis та інші.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на минулому тижні ринок пропан-бутану в Україні перейшов в стан дефіциту через декілька факторів. По-перше, росіяни обстріляли LPG-танкер Orinda, який прибув повним та до цього стабільно постачав ресурс в Україну. Крім того, біля берегів Туреччини вийшов з ладу танкер Catalina, який також постачав газ до українських портів на постійній основі.

На це наклалося високе споживання протягом останніх трьох тижнів з боку аграріїв, а також слабке постачання з західного напрямку. Тому ми очікуємо стрімкого зростання цін на автогаз в гурті Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

За його оцінкою гуртові ціни можуть зрости додатково на 2-3 тис. грн/тонна, а ціни на газ на АЗС мають потенціал до зростання на 50-70 коп./л на наступному тижні .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 36,99 WOG 61,99 61,99 36,98 Socar 61,99 61,99 36,98 Motto 55,49 55,49 32,49 БРСМ-Нафта 54,99 56,99 32,49

Дані: застосунки мереж АЗС.