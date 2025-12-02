Керівник мережі UPG Олександр Матюшенко перейшов у Parallel

Олександр Матюшенко залишив посаду виконавчого директора мережі автозаправних станцій UPG і став СEO Parallel Group.

Як пише Delo.ua, про це свідчить статус на його сторінці у Facebook.

Посада Матюшенко в Parallel – SEO Shareholderʼs Executive Officer (виконавчий директор – представник акціонерів).

Компанія "Укрпалетсистем", оператор мережі АЗС UPG, призначила на посаду генерального виконавчого директора (СЕО) Олександра Матюшенка у липні 2025 року.

У коментарі виданню enkorr власник UPG Володимир Петренко пояснив появу CEO повною реструктуризацією управління компанії.

Матюшенко працював з 2007 року у банку "Південний", а 2021-го став членом правління, відповідаючи за корпоративний та інвестиційний розвиток.

Про UPG

Діяльність «Укрпалетсистем» охоплює два основних напрями: гуртові (бензовозні норми) й роздрібні продажі світлих нафтопродуктів через мережу АЗК UPG, яка нараховує понад 80 комплексів.

UPG також активно розвиває непаливний бізнес на своїх об’єктах, зокрема ресторани під брендом VIVO café.

UPG активно розширює свою мережу за рахунок активів групи "Приват". 27 листопада компанія отримала дозвіл від АМКУ на придбання 16 автозаправних станцій.

20 листопада АМКУ дозволив UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити ще 10.

Про Parallel

Parallel – українська мережа автозаправних комплексів, яка працює на ринку з 1995 року. До війни мережа під ТМ Parallel нараховувала 132 АЗС.

Внаслідок повномасштабного вторгнення "Параллель" втратила або зупинила роботу більшої частини об’єктів.

Нині під ТМ Parallel працює 63 АЗК у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Черкаській, Чернігівській і на підконтрольній Україні території Донецької та Запорізької областей.

Parallel є членом Нафтогазової Асоціації України та входить до десятки найбільших імпортерів пального. У 2024 році компанія сплатила понад 1,7 млрд гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.