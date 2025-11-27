- Категорія
UPG хоче придбати ще 16 "приватівських" АЗС
ТОВ "Юпіджі" (мережа UPG) звернулося до Антимонопольного комітету України з проханням надати дозвіл на придбання 16 автозаправних станцій, які раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.
Згідно з повідомленням АМКУ, йдеться про активи у вигляді 16 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що належать 10 компаніям.
Всі заяви стосуються набуття контролю над активами шляхом придбання єдиних майнових комплексів.
Розподіл активів
UPG планує придбати АЗС у таких компаній (ТОВ):
- "Екотрейд компані" – три автозаправки;
- "Айлонг еволюшн" – три АЗС;
- "Нафтапрайм" – дві автозаправки;
- "Перспектива про" – дві АЗС;
- "Сорелла оіл" – одна автозаправка;
- "Лідер фінанс" – одна АЗС;
- "Лайк інвест" – одна автозаправка;
- "Скай проект" – одна АЗС;
- "Ньюпорт холдінг" – одна автозаправка;
- "Старт бізнес-плюс" – одна АЗС.
Точні адреси розташування автозаправних станцій залишаються конфіденційними згідно з інформацією, доступ до якої обмежено.
Це вже не перша спроба UPG розширити свою мережу за рахунок активів групи "Приват". 20 листопада АМКУ дозволив UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити ще десять.
Окрім цього, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет надав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС, 4 вересня – 75-ти, 25 вересня – 17-ти, 9 жовтня – 60-ти, 30 жовтня – 70-ти, 6 листопада – 34-х.