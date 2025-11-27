UPG хоче придбати ще 16 "приватівських" АЗС

ТОВ "Юпіджі" (мережа UPG) звернулося до Антимонопольного комітету України з проханням надати дозвіл на придбання 16 автозаправних станцій, які раніше належали групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Згідно з повідомленням АМКУ, йдеться про активи у вигляді 16 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що належать 10 компаніям.

Всі заяви стосуються набуття контролю над активами шляхом придбання єдиних майнових комплексів.

Розподіл активів

UPG планує придбати АЗС у таких компаній (ТОВ):

"Екотрейд компані" – три автозаправки;

"Айлонг еволюшн" – три АЗС;

"Нафтапрайм" – дві автозаправки;

"Перспектива про" – дві АЗС;

"Сорелла оіл" – одна автозаправка;

"Лідер фінанс" – одна АЗС;

"Лайк інвест" – одна автозаправка;

"Скай проект" – одна АЗС;

"Ньюпорт холдінг" – одна автозаправка;

"Старт бізнес-плюс" – одна АЗС.

Точні адреси розташування автозаправних станцій залишаються конфіденційними згідно з інформацією, доступ до якої обмежено.

Це вже не перша спроба UPG розширити свою мережу за рахунок активів групи "Приват". 20 листопада АМКУ дозволив UPG орендувати ще 15 "приватівських" заправок і купити ще десять.

Окрім цього, 10 липня їй дозволили орендувати 34 заправки, а 31 липня АМКУ передав компанії в оренду ще 47 автозаправок. 14 серпня Антимонопольний комітет надав їй дозвіл на оренду ще 46 "приватівських" АЗС, 4 вересня – 75-ти, 25 вересня – 17-ти, 9 жовтня – 60-ти, 30 жовтня – 70-ти, 6 листопада – 34-х.