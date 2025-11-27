- Категория
UPG хочет приобрести еще 16 "приватовских" АЗС
ООО "Юпиджи" (сеть UPG) обратилось в Антимонопольный комитет Украины с просьбой предоставить разрешение на приобретение 16 автозаправочных станций, ранее принадлежавших группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.
Согласно сообщению АМКУ, речь идет об активах в виде 16 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 10 компаниям.
Все заявления касаются получения контроля над активами путем приобретения единых имущественных комплексов.
Распределение активов
UPG планирует приобрести АЗС у таких компаний (ООО):
- "Экотрейд компани" – три автозаправки;
- "Айлонг эволюшн" – три АЗС;
- "Нефтепрайм" – две АЗС;
- "Перспектива про" – две АЗС;
- "Сорелла оил" – одна АЗС;
- "Лидер финанс" – одна АЗС;
- "Лайк инвест" – одна АЗС;
- "Скай проект" – одна АЗС;
- "Ньюпорт холдинг" – одна АЗС;
- "Старт бизнес-плюс" – одна АЗС.
Точные адреса автозаправочных станций остаются конфиденциальными согласно информации, доступ к которой ограничен.
Это уже не первая попытка UPG расширить свою сеть за счет активов группы Приват. 20 ноября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить еще десять.
Кроме того, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет предоставил ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских " АЗС, 4 сентября – 75-ти, 25 сентября – 17-ти, 9 октября – 60-ти, 30 октября – 70-ти, 6 ноября – 34-х.