UPG хочет приобрести еще 16 "приватовских" АЗС

АЗС UPG
Все заявления касаются получения контроля над активами путем приобретения / Shutterstock

ООО "Юпиджи" (сеть UPG) обратилось в Антимонопольный комитет Украины с просьбой предоставить разрешение на приобретение 16 автозаправочных станций, ранее принадлежавших группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ.

Согласно сообщению АМКУ, речь идет об активах в виде 16 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, принадлежащих 10 компаниям.

Все заявления касаются получения контроля над активами путем приобретения единых имущественных комплексов.

Распределение активов

UPG планирует приобрести АЗС у таких компаний (ООО):

  • "Экотрейд компани" – три автозаправки;
  • "Айлонг эволюшн" – три АЗС;
  • "Нефтепрайм" – две АЗС;
  • "Перспектива про" – две АЗС;
  • "Сорелла оил" – одна АЗС;
  • "Лидер финанс" – одна АЗС;
  • "Лайк инвест" – одна АЗС;
  • "Скай проект" – одна АЗС;
  • "Ньюпорт холдинг" – одна АЗС;
  • "Старт бизнес-плюс" – одна АЗС.

Точные адреса автозаправочных станций остаются конфиденциальными согласно информации, доступ к которой ограничен.

Это уже не первая попытка UPG расширить свою сеть за счет активов группы Приват. 20 ноября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить еще десять.

Кроме того, 10 июля ей разрешили арендовать 34 заправки, а 31 июля АМКУ передал компании в аренду еще 47 автозаправок. 14 августа Антимонопольный комитет предоставил ей разрешение на аренду еще 46 "приватовских " АЗС, 4 сентября – 75-ти, 25 сентября – 17-ти, 9 октября – 60-ти, 30 октября – 70-ти, 6 ноября – 34-х.

Автор:
Татьяна Гойденко