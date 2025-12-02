Руководитель сети UPG Александр Матюшенко перешел в Parallel

Александр Матюшенко ушел с должности исполнительного директора сети автозаправочных станций UPG и стал СEO Parallel Group.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует статус на его странице в Facebook.

Должность Матюшенко в Parallel – SEO Shareholder's Executive Officer (исполнительный директор – представитель акционеров).

Компания "Укрпаллетсистем", оператор сети АЗС UPG, назначила на должность генерального исполнительного директора (СЭО) Александра Матюшенко в июле 2025 года.

В комментарии изданию enkorr владелец UPG Владимир Петренко объяснил появление CEO полной реструктуризацией управления компании.

Матюшенко работал с 2007 года в банке "Южный", а в 2021 стал членом правления, отвечая за корпоративное и инвестиционное развитие.

О UPG

Деятельность «Укрпалетсистем» включает два основных направления: оптовые (бензовозные нормы) и розничные продажи светлых нефтепродуктов через сеть АЗК UPG, которая насчитывает более 80 комплексов.

UPG также активно развивает нетопливный бизнес на своих объектах, в частности, рестораны под брендом VIVO café.

UPG активно расширяет свою сеть за счет активов группы "Приват". 27 ноября компания получила разрешение от АМКУ на покупку 16 автозаправочных станций.

20 ноября АМКУ разрешил UPG арендовать еще 15 "приватовских" заправок и купить еще 10.

О Parallel

Parallel – украинская сеть автозаправочных комплексов, работающая на рынке с 1995 года. До войны сеть под ТМ Parallel насчитывала 132 АЗС.

В результате полномасштабного вторжения "Параллель" потеряла или остановила работу большей части объектов.

В настоящее время под ТМ Parallel работает 63 АЗК в Днепропетровской, Одесской, Киевской, Черкасской, Черниговской и подконтрольной Украине территории Донецкой и Запорожской областей.

Parallel является членом Нефтегазовой Ассоциации Украины и входит в десятку крупнейших импортеров горючего. В 2024 году компания уплатила более 1,7 млрд гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.