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По меньшей мере до апреля украинцы будут платить за электроэнергию по-старому
С 1 января и по меньшей мере до 31 марта бытовые потребители в Украине, согласно постановлению правительства, будут платить по-старому – 1,44 грн за кВт-ч за потребление до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн за кВт-ч – свыше 250 кВт-ч.
Но для предприятий тарифы изменятся. Так, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что тариф на транспортировку повысится на несколько копеек, что составляет 1,3-1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса.
"Конечная цена для большинства предприятий составляет 5-6 грн за кВт-ч. В эту цену входят цена производимой электроэнергии, тариф на распределение электроэнергии сетями облэнерго и тариф "Укрэнерго" (составляет до 10% от цены э/э, – ред.), то есть тариф на передачу по магистральным сетям", – рассказал Кудрицкий.
Что касается других коммунальных услуг для граждан, то в Кабмине заверили, что зимой изменений не будет. В июле правительство продлило до 31 мая 2023 года действие фиксированной цены на газ для производителей тепла (7,4 грн за "куб"). А это позволит местным властям не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вместе с тем, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и компослуг (НКРЭКУ), 27 декабря предложила в два этапа повысить тарифы на воду и водоотвод. Первое полугодие (первый этап) предстоит ожидать повышения на 10-30%, в зависимости от регионов.