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Щонайменше до квітня українці платитимуть за електроенергію по-старому
З 1 січня і щонайменше до 31 березня побутові споживачі в Україні, згідно з постановою уряду, платитимуть по-старому – 1,44 грн за кВт-год за споживання до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн за кВт-год – понад 250 кВт-год.
Але для підприємств тарифи зміняться. Так, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький наголосив, що тариф на транспортування підвищиться на кілька копійок, що складає 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу.
"Кінцева ціна для більшості підприємств становить 5-6 грн за кВт-год. У цю ціну входять ціна виробленої електроенергії, тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго і тариф "Укренерго" (складає до 10% від ціни е/е, – ред.), тобто тариф на передавання магістральними мережами", – розповів Кудрицький.
Що ж стосується інших комунальних послуг для громадян, то в Кабміні запевнили, що взимку змін не буде. У липні уряд продовжив до 31 травня 2023 року дію фіксованої ціни на газ для виробників тепла (7,4 грн за "куб"). А це дасть змогу місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Разом з тим Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), 27 грудня запропонувала у два етапи підвищити тарифи на воду та водовідведення. На перше півріччя (перший етап) належить чекати підвищення на 10-30%, залежно від регіонів.