Рынок электроэнергии Украины в начале сентября: сезонные факторы и экспорт

Дискуссии о высокой стоимости электроэнергии в Украине сменились разговорами об обвале цен на рынке. По данным "Оператора рынка", за 1-23 сентября средневзвешенная цена на рынке "на сутки вперед" составила 4246 грн/МВт-ч, что на 21,6%.

Одним из главных факторов снижения цен на украинском рынке сезонность. Летом спрос на электроэнергию традиционно растет: кондиционеры в квартирах и офисах, увеличенное потребление услуг, активная работа предприятий. С наступлением осени эти тенденции изменяются. Температуры становятся более комфортными, потребность в охлаждении помещений сокращается, а потребление домохозяйств стабилизируется. К сожалению, промышленность также пока не демонстрирует значительного прироста активности, компенсирующего снижение бытового спроса. В результате рынок сталкивается с растущим профицитом.

Средневзвешенные цены на рынке "на сутки вперед" в Украине, грн/МВт-час

Источник: Оператор рынка

Нетто-экспортер на 4 месяца

Подтверждением тому является рекордный экспорт электроэнергии, Украина станет нетто-экспортером. За первые две декады сентября уже было экспортировано 463 тысяч МВт-час, что больше общего показателя на август. Статус нетто-экспортера мы держим уже 4 месяца подряд.

Экспорт электроэнергии с 1 августа 2025 года, МВт-час

Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

Производство электроэнергии остается относительно высоким. Атомные станции работают стабильно, а возобновляемые источники продолжают обеспечивать свою долю в балансе. Это создает ситуацию, когда предложение превышает внутренний спрос и цена закономерно снижается.

По пути в Европу

В то же время у нынешней модели торговли с ЕС есть очевидные ограничения. Украина сегодня может экспортировать электроэнергию, но механизм этого процесса далек от уровня прозрачности и эффективности, который есть в странах Евросоюза. Здесь на первый план выходит понятие market coupling – объединение рынков. Речь идет о создании единого пространства торговли, где цены формируются синхронно, а пропускная способность межгосударственных линий распределяется максимально эффективно.

Для Украины объединение рынков будет означать выход на новый уровень. Во-первых, это позволит избежать перекосов в ценах: когда внутренний рынок демонстрирует падение, а соседние страны имеют дефицит и готовы платить больше, автоматическое согласование торговли поможет выравнивать ситуацию. Во-вторых, это повысит доверие инвесторов к украинской энергетике, ведь рынок заработает по понятным европейским правилам. В-третьих, интеграция создаст реальные предпосылки для усиления энергетической безопасности, потому что Украина получит больше доступа к ресурсам партнеров в случае кризисных ситуаций.

Поэтому нынешнее снижение цен на электроэнергию следует рассматривать не только как сезонную особенность, но и как напоминание о необходимости дальнейшей интеграции. Украинский рынок уже доказал, что способен работать конкурентно и поддерживать экспорт даже в сложных условиях войны.

В сентябре 2025 года ожидалось второе чтение законопроекта о маркете каплинг в Верховной Раде. Это ключевой документ, без принятия которого дальнейшая интеграция с европейскими рынками остается под вопросом. Тем не менее, темпы работы парламента дают основания предполагать возможные задержки, что создает риски для стабильности рынка и инвесторского доверия. Важно и то, что принятие этого закона является одним из пунктов в программе Ukraine Facility, от которого напрямую зависит дальнейшее финансирование Украины со стороны ЕС.