Ринок електроенергії України на початку вересня: сезонні фактори та експорт

Дискусії про високу вартість електроенергії в Україні змінились розмовами про обвал цін на ринку. За даними "Оператора ринку", за 1-23 вересня середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" склала 4246 грн/МВт-год, що на 21,6%.

Одним із головних факторів зниження цін на українському ринку є сезонність. Улітку попит на електроенергію традиційно зростає: кондиціонери у квартирах та офісах, збільшене споживання у сфері послуг, активніша робота підприємств. З приходом осені ці тенденції змінюються. Температури стають комфортнішими, потреба в охолодженні приміщень скорочується, а споживання домогосподарств стабілізується. На жаль, промисловість також поки не демонструє значного приросту активності, який би компенсував зниження побутового попиту. У результаті ринок стикається зі зростаючим профіцитом.

Середньозважені ціни на ринку "на добу наперед" в Україні, грн/МВт-год

Джерело: Оператор ринку

Нетто-експортер на 4 місяці

Підтвердженням цьому є рекордний експорт електроенергії, Україна стане нетто-експортером. За перші дві декади вересня вже було експортовано 463 тисяч МВт-год, що більше за загальний показник на серпень. Статус нетто-експортера ми триматимемо вже 4 місяці підряд.

Експорт електроенергії з 1 серпня 2025 року, МВт-год

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-E Transparency Platform

Виробництво електроенергії залишається відносно високим. Атомні станції працюють стабільно, а відновлювані джерела продовжують забезпечувати свою частку у балансі. Це створює ситуацію, коли пропозиція перевищує внутрішній попит, і ціна закономірно знижується.

На шляху до Європи

Водночас нинішня модель торгівлі з ЄС має очевидні обмеження. Україна сьогодні може експортувати електроенергію, але механізм цього процесу далекий від того рівня прозорості та ефективності, який є у країнах Євросоюзу. Тут на перший план виходить поняття market coupling — об’єднання ринків. Йдеться про створення єдиного простору торгівлі, де ціни формуються синхронно, а пропускна спроможність міждержавних ліній розподіляється максимально ефективно.

Для України обʼєднання ринків означатиме вихід на новий рівень. По-перше, це дозволить уникати перекосів у цінах: коли внутрішній ринок демонструє падіння, а сусідні країни мають дефіцит і готові платити більше, автоматичне узгодження торгівлі допоможе вирівнювати ситуацію. По-друге, це підвищить довіру інвесторів до української енергетики, адже ринок почне працювати за зрозумілими європейськими правилами. По-третє, інтеграція створить реальні передумови для посилення енергетичної безпеки, бо Україна отримає більше доступу до ресурсів партнерів у випадку кризових ситуацій.

Тому нинішнє зниження цін на електроенергію варто розглядати не лише як сезонну особливість, а і як нагадування про необхідність подальшої інтеграції. Український ринок уже довів, що здатен працювати конкурентно та підтримувати експорт, навіть у складних умовах війни.

У вересні 2025 року очікувалося друге читання законопроєкту про маркет каплінг у Верховній Раді. Це ключовий документ, без ухвалення якого подальша інтеграція з європейськими ринками залишається під питанням. Проте темпи роботи парламенту дають підстави припускати можливі затримки, що створює ризики для стабільності ринку та інвесторської довіри. Важливо й те, що ухвалення цього закону є одним із пунктів у програмі Ukraine Facility, від якого безпосередньо залежить подальше фінансування України з боку ЄС.