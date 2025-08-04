Рынок ожидает санкций США против российской нефти: какими будут цены на АЗС в августе

Главной интригой для рынка горючего в начале августа является ответ президента США Дональда на отказ главы Кремля Владимира Путина прекратить войну в Украине 8 августа. Трамп пообещал жесткие санкции против российского нефтегазового сектора Если он осуществит эту угрозу, цены на нефть могут возрасти на время перестройки логистики крупных потребителей российской нефти. Эксперты, опрошенные Delo.ua, считают, что последствия санкций скажутся на украинском бензине и дизтопливо только в сентябре, а в августе цены на АЗС будут преимущественно стабильными. А вот газ на АЗС может умеренно подорожать на фоне пикового потребления.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть существенно упали на фоне ожиданий увеличения добычи картелем ОПЕК+, а также данных о падении занятости в США. Ожидали, что в воскресенье 3 августа картель увеличит квоту добычи на 548 млн баррелей в сутки, начиная с сентября, и фактически по результату встречи члены ОПЕК+ действительно договорились увеличить квоту на 547 млн баррелей в сутки. Это станет последним шагом картеля в серии существенных приращений квот, чтобы возобновить долю рынка на фоне опасений по поводу возможных перебоев поставок российской нефти на мировой рынок.

По состоянию на вечер пятницы 1 августа по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $2,03 за баррель или на 2,83% до $69,67 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate $67,33 за баррель. За неделю нефть обеих марок подорожала примерно на 6%

Министерство труда США сообщило, что в июле в стране появилось 73 тыс. новых рабочих мест, что ниже прогнозов экономистов, а уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,2%. Кроме того, 30 июля Федеральная резервная система США решила оставить учетную ставку по-прежнему. Кроме того, рынок ожидает 8 августа, когда начнут действовать пошлины Дональда Трампа для торговых партнеров США. 1 августа Трамп объявил постоянные пошлины от 10% до 50% на импорт от ключевых торговых партнеров. Все вышеупомянутые факторы могут стать причиной замедления экономики крупнейшего потребителя нефти в мире.

Санкции Трампа против России отразятся на украинских АЗС уже в сентябре

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в последнюю неделю июля оптовый рынок дизтоплива демонстрировал нисходящий тренд. По состоянию на 1 августа, по сравнению с 25 июля, средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 1,17 грн/л до 48,06 грн/л.

Между тем, котировки газойля (основное сырье для производства дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $11,25/т, достигнув $697,60/т. А курс гривны по отношению к доллару укрепился на 9 коп. до 41,71 в то время как евро подешевел на 47 коп. Удешевление евро снизит налоговую нагрузку на топливо, поскольку акцизы рассчитывают именно на евро.

Бензин в опте на прошлой неделе также подешевел: по состоянию на 1 августа по сравнению с 25 июля средняя оптовая цена А-95 снизилась на 43 коп./л до 48,86 грн/л. В то же время, в пятницу 1 августа сравнительно 30 июля средняя оптовая цена выросла на 10 коп./л.

На АЗС цены на прошлой неделе почти не изменились. Во второй половине недели ряд мелких сетей снизил цены: так ровенская региональная сеть "Олас" снизила цену А-95 на 1,51 грн/л, а дизтоплива — на 1 грн/л. Также понижения были зафиксированы в сетях "Solяra" и "Катрал". По состоянию на 1 августа, по сравнению с 25 июля, средняя цена бензина А-95 на АЗС снизилась на 3 коп./л до 59,11 грн/л, а дизтопливо в среднем подешевело на 1 коп./л до 56,01 грн/л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, август будет достаточно турбулентным для глобальных нефтяных рынков. Многое будет зависеть от дальнейших действий Дональда Трампа в ответ на нежелание российского президента Путина прекратить войну в Украине. Трамп пообещал ввести 100% пошлины на поставку нефти странам, которые продолжают покупать нефть у России, если Кремль не согласится на существенный мирный договор с Украиной и дал Путину время до 8 августа. Если Трамп действительно введет эти пошлины, это может существенно перекроить логистику на мировом нефтяном рынке.

Многое будет зависеть от Индии. Россия снабжает тубы 50% своего экспорта нефти. Если индийские государственные компании прекратят покупать российскую нефть, объем экспорта снизится на 2,4 млн баррелей в сутки. Этот объем индийцам нужно будет где-нибудь найти и вряд ли они смогут это сделать быстро. Соответственно рынок будет лихорадить и цена Brent снова может войти в коридор $75-$80/баррель Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

При этом он отмечает, что тренд сформирован на нефтяном рынке в августе скажется на украинском рынке горючего только в сентябре. на следующей неделе и в августе цены на бензин и дизель на АЗС будут преимущественно неизменными.

Рынок газа входит в пик потребления

По данным "Нафторынка", в конце прошлой недели оптовая цена на пропан-бутан в Украине несколько выросла: по состоянию на 1 августа по сравнению с 30 июля средняя цена газа на условиях самовывоза выросла на 407 грн/т до 53 063 грн/т, а цена партий на условиях доставки выросла на 618 грн/т до 54.

Импорт LPG на прошлой неделе демонстрировал неоднозначные тренды. С начала недели (за 28-30 июля) объемы поставок автотранспортом из Литвы стремительно выросли. Это подняло показатели среднесуточный импорт газовозами по этому направлению сразу на 74% до 600 т/сут.

Совсем другая картина наблюдалась с польского направления: за первые три дня недели поступило всего 93 т ресурса — в пять раз меньше 457 т неделей ранее. В итоге среднесуточные объемы упали более чем вдвое. Не лучшая динамика и по румынскому автоимпорту — среднесуточные поставки сократились на 28%, опустившись до 320 т/сут.

На АЗС цены на автогаз оставались в основном неизменными. По состоянию на 1 августа, по сравнению с 25 июля, средняя цена газа снизилась на 3 коп./л до 34,16 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, рост оптовых цен на газ на прошлой неделе был обусловлен ожиданиями трейдеров на рост котировок алжирской компании Sonatrach (является индикативом цен в Средиземноморском регионе откуда в Украину поступает значительная часть автогаза). подешевел на $25/т. Кроме того, от Дунайских портов отошли танкеры с ресурсом и это также несколько снизило предложение дешевого ресурса.

На этой неделе мы ожидаем, что часть танкеров с более дешевым ресурсом начнут заходить в Дунайские порты, поэтому оптовые цены в течение недели просядут на 1 тыс. грн/т. Но розница даже не заметит этих колебаний Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он отмечает, что в течение августа ожидает также умеренный рост цены в пределах 2-3 тыс. грн/тонна, из-за того, что именно в августе ожидается пик сезонного потребления .

Бизнесмен также отмечает, что рынок ожидает санкции Трампа против российской нефтегазовой отрасли. Пока никто точно не знает, какими именно могут быть эти санкции, но не исключено, что они могут задеть смежные сегменты и повлиять на рынок LPG.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 32,49

Данные: приложения сетей АЗС.