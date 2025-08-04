Ринок очікує санкцій США проти російської нафти: якими будуть ціни на АЗС у серпні

Головною інтригою для ринку пального на початку серпня є відповідь президента США Дональда на відмову очільника Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні 8 серпня. Трамп пообіцяв жорсткі санкції проти російського нафтогазового сектору Якщо він здійснить цю погрозу ціни на нафту можуть зрости на час перебудови логістики великих споживачів російської нафти. Експерти, яких опитало Delo.ua вважають, що наслідки санкцій позначаться на українському бензину та дизпалива лише у вересні, а у серпні ціни на АЗС будуть переважно стабільними. А от газ на АЗС може помірно здорожчати на тлі пікового споживання.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту суттєво впали, на фоні очікувань щодо збільшення видобутку картелем ОПЕК+, а також даних щодо падіння зайнятості в США. Очікували, що у неділю 3 серпня картель збільшить квоту видобутку на 548 млн барелів на добу починаючи з вересня, і фактично за результатом зустрічі члени ОПЕК+ дійсно домовились збільшити квоту на 547 млн барелів на добу. Це стане останнім кроком картелю в серії суттєвих збільшень квот, щоб відновити долю ринку на фоні побоювань щодо можливих перебоїв постачання російської нафти на світовий ринок.

Станом на вечір п'ятниці 1 серпня порівняно з попереднім днем вересневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $2,03 за барель або на 2,83% до $69,67 за барель, а вересневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $1,93 за барель або на 2,79% до $67,33 за барель.За тиждень нафта обидвох марок здорожчала приблизно на 6%

Міністерство праці США повідомило, що у липні в країні з'явилося 73 тис. нових робочих місць, що нижче прогнозів економістів, а рівень безробіття зріс з 4,1% до 4,2%. Крім того, 30 липня Федеральна резервна система США вирішила залишити облікову ставку без змін. Крім того, ринок очікує 8 серпня, коли почнуть діяти мита Дональда Трампа для торгових партнерів США. 1 серпня Трамп оголосив постійні мита від 10 до 50% на імпорт від ключових торгових партнерів. Усі вищезгадані фактори можуть стати передумовою до сповільнення економіки найбільшого споживача нафти у світі.

Санкції Трампа проти Росії позначаться на українських АЗС вже у вересні

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" в останній тиждень липня гуртовий ринок дизпалива демонстрував нисхідний тренд. Станом на 1 серпня порівняно з 25 липня середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилась на 1,17 грн/л до 48,06 грн/л.

Тим часом котирування газойлю (основна сировина для виробництва дизпалива) на Лондонській біржі знизилися на $11,25/т, досягнувши $697,60/т. А курс гривні стосовно долара укріпився на 9 коп. до 41,71 тоді як євро здешевшав на 47 коп. Здешевшання євро знизить податкове навантаження на паливо, оскільки акцизи розраховують саме у євро.

Бензин у гурті на минулому тижні також дешевшав: станом на 1 серпня порівняно з 25 липня середня гуртова ціна А-95 знизилась на 43 коп./л до 48,86 грн/л. Водночас в п'ятницю 1 серпня порівняно 30 липня середня гуртова ціна зросла на 10 коп./л.

На АЗС ціни протягом минулого тижня майже не змінились. У другій половині тижня низка дрібних мереж знизила ціни: так рівненська регіональна мережа "Олас" знизила ціну А-95 на 1,51 грн/л, а дизпального — на 1 грн/л. Також зниження були зафіксовані в мережах "Solяra" і "Катрал". Станом на 1 серпня порівняно з 25 липня середня ціна бензину А-95 на АЗС знизилась на 3 коп./л до 59,11 грн/л, а дизпальне в середньому здешевшало на 1 коп./л до 56,01 грн/л.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, серпень буде досить турбулентним для глобальних нафтових ринків. Багато чого залежатиме від подальших дій Дональда Трампа у відповідь на небажання російського президента Путіна припинити війну в Україні. Трамп пообіцяв запровадити 100% мита на постачання нафти країнам, які продовжують купувати нафту у Росії, якщо Кремль не погодиться на суттєву мирну угоду з Україною та дав Путіну час до 8 серпня. Якщо Трамп дійсно запровадить ці мита це може суттєво перекроїти логістику на світовому нафтовому ринку.

Багато чого залежатиме від Індії. Росія постачає туби 50% свого експорту нафти. Якщо індійські державні компанії припинять купувати російську нафту обсяг експорту знизиться на 2,4 млн барелів на добу. Цей обсяг індійцям потрібно буде десь знайти й навряд чи вони зможуть це зробити швидко. Відповідно ринок лихоманитиме і ціна Brent знову може увійти в коридор $75-$80/барель Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

При цьому він зауважує, що тренд сформований на нафтовому ринку у серпня дасться взнаки на українському ринку пального лише у вересні. Загалом же на наступному тижні та у серпні ціни на бензин та дизель на АЗС будуть переважно незмінними .

Ринок газу входить у пік споживання

За даними "Нафторинку" наприкінці минулого тижня гуртова ціна на пропан-бутан в Україні дещо зросла: станом на 1 серпня порівняно з 30 липня середня ціна газу на умовах самовивозу зросла на 407 грн/т до 53 063 грн/т, а ціна партій на умовах доставки зросла на 618 грн/т до 54 603 грн/т.

Імпорт LPG на минулому тижні демонстрував неоднозначні тренди. З початку тижня (за 28-30 липня) обсяги постачань автотранспортом з Литви стрімко зросли. Це підняло показники середньодобовий імпорт газовозами за цим напрямком одразу на 74%, до 600 т/добу.

Зовсім інша картина спостерігалася з польського напрямку: за перші три дні тижня надійшло лише 93 т ресурсу — у п’ять разів менше, ніж 457 т тижнем раніше. У підсумку середньодобові обсяги впали більш ніж удвічі. Не краща динаміка і з румунського автоімпорту — середньодобові постачання скоротилися на 28%, опустившись до 320 т/добу.

На АЗС ціни на автогаз залишалися переважно незмінними. Станом на 1 серпня порівняно з 25 липня середня ціна газу знизилась на 3 коп./л до 34,16 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, зростання гуртових цін на газ на минулому тижні було зумовлене очікуваннями трейдерів на зростання котирувань алжирської компанії Sonatrach (є індикативом цін в Середземноморському регіоні звідки до України надходить значна частина автогазу). Однак Sonatrach залишила котирування на пропан без змін, а бутан подешевшав на $25/т. Крім того, від Дунайських портів відійшли танкери з ресурсом і це також дещо знизило пропозицію дешевого ресурсу.

На цьому тижні ми очікуємо, що частина танкерів з дешевшим ресурсом почнуть заходити в Дунайські порти, тож гуртові ціни протягом тижня просядуть на 1 тис. грн/т. Але роздріб навіть не помітить цих коливань Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він зауважує, що протягом серпня очікує також помірне зростання ціни в межах 2-3 тис. грн/тонна, через те що саме у серпні очікується пік сезонного споживання. На фоні цього ціна на АЗС у серпні може зрости в межах 1 грн/л, тоді як на цьому тижні ціни на АЗС залишатимуться незмінними .

Бізнесмен також зазначає, що ринок очікує санкцій Трампа проти російської нафтогазової галузі. Поки ніхто достеменно не знає якими саме можуть бути ці санкції, але не виключено, що вони можуть зачепити суміжні сегменти та вплинути на ринок LPG.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 32,49

Дані: застосунки мереж АЗС.