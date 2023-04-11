Сеть "Приват" резко снизила цены на топливо

Консолидированная сеть АЗС группы “Приват” (ANP, Avias и другие) 10 апреля снизила цены на топливо на 3 грн/л.

Об этом enkorr сообщила "Консалтинговая группа "А-95", ссылаясь на ценовой мониторинг рынка.

В частности, бензин марки А-95 подешевел до 47 грн/л, бензин А-92 — до 46 грн/л, дизельное топливо — до 47 грн/л.

Сеть насчитывает около 1000 станций.

В последний раз "Приват" снижал цену на горючее в конце февраля.

Вместе с тем на 10 апреля в сети WOG бензин А-95 стоил 48,99 грн/л, ДТ – 48,99 грн/л; в сети OKKO цена по А-95 – 48,99 грн/л, ДТ – 48,99 грн/л; KLO А-95 46,99 грн/л, бензин А-92 - 44,99 грн/л, ДТ - 46,99 грн/л; UPG А-95 – 45,50 грн/л, ДТ – 45,40 грн.

Напомним, цены на горючее в Украине на оптовом рынке начали расти после того, как цены на нефть пошли вверх, что, в свою очередь, связано с решением стран ОПЕК сократить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в день с мая. Предпосылок роста цен на украинских АЗС нет, хотя некоторые операторы могут сократить свои скидки и программы лояльности.