Мережа "Приват" різко знизила ціни на пальне

Консолідована мережа АЗС групи “Приват” (ANP, Avias та інші) 10 квітня знизила ціни на пальне на 3 грн/л.

Про це enkorr повідомила "Консалтингова група "А-95", посилаючись на ціновий моніторинг ринку.

Зокрема бензин марки А-95 здешевшав до 47 грн/л, бензин А-92 — до 46 грн/л, дизельне пальне — до 47 грн/л.

Мережа нараховує близько 1000 станцій.

Востаннє "Приват" знижував ціну на пальне наприкінці лютого.

Разом із тим станом на 10 квітня в мережі WOG бензин А-95 коштував 48,99 грн/л, ДП – 48,99 грн/л; в мережі OKKO ціна за А-95 – 48,99 грн/л, ДП – 48,99 грн/л; KLO А-95 46,99 грн/л, бензин А-92 — 44,99 грн/л, ДП — 46,99 грн/л; UPG А-95 – 45,50 грн/л, ДП – 45,40 грн.

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні на оптовому ринку почали зростати після того, як ціни на нафту пішли вгору, що в свою чергу пов'язано з рішенням країн ОПЕК скоротити видобуток нафти на 1,15 млн барелів в день з травня. Передумов для зростання цін на українських АЗС немає, хоча деякі оператори можуть скоротити свої знижки та програми лояльності.