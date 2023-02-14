Якісний переворот на ринку пального: мережа АЗК UPG постачає пальне провідних НПЗ світу

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну група компаній UPG цілковито відмовилася від білоруського пального та налагодила поставку нафтопродуктів виробництва ЄС й інших НПЗ цивілізованого світу. Зокрема, дизпальне надходило із п’яти європейських країн, а також із США, Індії і Тайваню, повідомляє компанія.

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Основним постачальником бензинів компанія обрала НПЗ в Роттердамі.

«На початку диверсифікації поставок шлях пального до України тривав понад місяць, ми задіяли порти у Східній Європі, куди танкерами доставляли пальне з портів-виробників та портів-хабів нафтопродуктів», – зазначає Володимир Петренко, засновник та власник групи компаній UPG.

За його словами, загальний пул продавців пального разом зі скрапленим газом для його компанії становить більше 30 (серед яких Euronova, Unimot, Maersk Aegean, Motor Oil, InsaOil, Bulmarket, Bialchem, Glencore, Gaspeco та пул українських постачальників LPG). Серед виробників – відомі нафтогазові гіганти, такі як: Total, Shell, SOCAR, Neste, Rompetrol та інші.

Пальне для мережі АЗК UPG пройшло порти Констанца (Румунія), Гельсінкі (Фінляндія), Антверпен (Бельгія), Ґетеборг (Швеція), Гарівіль (США), Роттердам (Нідерланди) та інші.

«Придбаний термінал з перевалки нафтопродуктів у Польщі дав нам можливість оптимізувати логістичні затрати поставки пального до України та забезпечити безперебійність надходження ресурсу. Проте ми не зупиняємося: розвиваємо власну логістику, розбудовуємо інфраструктуру терміналу, збільшуючи його потенціал», – зазначив Петренко.

Нагадаємо, поставка UPG 33 тис. т дизпалива виробництва Marathon Petroleum Corporation стала найбільшою партією американського ресурсу в Україні.

«Напад росії назавжди змінив долю мільонів українців, та фундаментальні зміни відбуваються в економиці України та Європи. Ринок пального одним з перших продемонстрував важливість диверсифікації, вміння налагоджувати контакти з виробниками нафтопродуктів та оптимізувати логістику на рівні Урядів та трейдерських компаній. За нашими підрахунками в 2022 році до України відбулись поставки світлих нафтопродуктів з 40 країн світу (23 - бензини, 36 - ДП). Наразі триває оптимізація логістики пального на фоні антиросійських санкцій в Європі, інвестиції UPG в інфраструктуру в Польщі дає надію на відсутність додаткових видатків при поставках нафтопродуктів кінцевим споживачам», - сказав аналітик консалтингової компанії НафтоРинок Олександр Сіренко.

Нагадаємо, група компаній UPG уклала угоду на придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemicznе, зокрема морських терміналів в Польщі.