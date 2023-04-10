Ціни на пальне зростають в опті через зростання світових цін на нафту.

Ціни на пальне в Україні на оптовому ринку почали зростати після того, як ціни на нафту пішли вгору, що в свою чергу пов'язано з рішенням країн ОПЕК скоротити видобуток нафти на 1,15 млн барелів в день з травня. Передумов для зростання цін на українських АЗС немає, хоча деякі оператори можуть скоротити свої знижки та програми лояльності.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що через рішення країн ОПЕК скоротити видобуток нафти ціни на пальне на минулому тижні(3-9 квітня) в опті пішли вгору на 1,5 грн/л. На цьому тижні(10-16 квітня), на думку бізнесмена, можливе подальше зростання оптових цін ще на 1 грн/л.

"Десь за тиждень цей тренд підвищення добереться до АЗС. Ціна на АЗС швидше за все зростати не буде, але оператори можуть "пустити під ніж" свої знижки та маркетингові програми. Якщо раніше давали знижку 5 грн/л, то будуть давати 3-4 грн/л", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що на українському ринку все ще достатньо пального, однак компанії, котрі мають фінансовий ресурс притримують пальне, щоб заробити на зростанні.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що станом на 7 квітня, на внутрішньому ринку позначено зростання середньої гуртової ціни на дизпальне автонормами на 1,4% (+0,53 грн/л) щодо минулої п’ятниці(31 березня): з 36,96 грн/л ($989/т без податків), до 37,49 грн/л ($1005/т без податків).

"Збільшенню цін сприяє зростання закупівельної вартості ресурсу та обмеження пропозиції пального на Півдні та Центральній Україні в умовах зростаючого попиту. Проте наразі ситуація не виглядає критичною. Також за словами учасників ринку, тривалий перехід українського кордону з сусідніми країнами, ймовірно, що може позначитися на вартості ресурсу у майбутньому та, можливо, позначитися на наявності вільного обсягу", - каже Сіренко.

За його словами, зниження цін на АЗС припинилось. Єдина компанія, яка продовжила бій за клієнта – мережа U.GO, яка за останні два дні знизила вартість бензину А-95 на 0,1 грн/л, та дизпальне на 0,6 грн/л.

Проте продовжує знижуватись роздрібна ціна на пропан-бутан. Середня ціна LPG на АЗС зменшилася до 21,51 грн/л. Співвідношення вартості LPG до літра А-95 на початку квітня тримається на рівні 46,2%.

Також Сіренко зазначає, що протягом декількох днів було підвищено ціну на більшості АЗС AMIC. Середній показник вартості в мережі 6-7 квітня збільшився на 52 коп./л, до 22,10 грн/л.

За словами експерта у випадну, передумов для зростання цін на АЗС поки нема, а у випадку якщо зовнішній ринок повернеться до значень кінця березня, слід очікувати подальший цінопад на АЗС на 1-2 грн/л.