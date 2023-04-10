Цены на горючее растут в опте из-за роста мировых цен на нефть.

Цены на горючее в Украине на оптовом рынке начали расти после того, как цены на нефть пошли вверх, что, в свою очередь, связано с решением стран ОПЕК сократить добычу нефти на 1,15 млн баррелей в день с мая. Предпосылок роста цен на украинских АЗС нет, хотя некоторые операторы могут сократить свои скидки и программы лояльности.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что из-за решения стран ОПЕК сократить добычу нефти цены на топливо на прошлой неделе (3-9 апреля) в опте пошли на 1,5 грн/л. На этой неделе (10-16 апреля), по мнению бизнесмена, возможен дальнейший рост оптовых цен еще на 1 грн/л.

"Где-то за неделю этот тренд повышения доберется до АЗС. Цена на АЗС, скорее всего, расти не будет, но операторы могут "пустить под нож" свои скидки и маркетинговые программы. Если раньше давали скидку 5 грн/л, то будут давать 3-4 грн/л", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что на украинском рынке все еще достаточно горючего, однако компании, имеющие финансовый ресурс, придерживают горючее, чтобы заработать на росте.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко отмечает, что по состоянию на 7 апреля, на внутреннем рынке отмечен рост средней оптовой цены на дизтопливо автонормами на 1,4% (+0,53 грн/л) по отношению к минувшей пятнице (31 марта) : с 36,96 грн/л ($989/т без налогов), до 37,49 грн/л ($1005/т без налогов).

"Увеличению цен способствует рост закупочной стоимости ресурса и ограничение предложения горючего на Юге и Центральной Украине в условиях растущего спроса. Однако ситуация не выглядит критической. Также по словам участников рынка, длительный переход украинской границы с соседними странами, вероятно, может сказаться на стоимости ресурса в будущем и, возможно, отразится на наличии свободного объема", - говорит Сиренко.

По его словам, понижение цен на АЗС прекратилось. Единственная компания, которая продолжила бой за клиента – сеть U.GO, которая за последние два дня снизила стоимость бензина А-95 на 0,1 грн/л и дизтопливо на 0,6 грн/л.

Однако продолжает снижаться розничная цена на пропан-бутан. Средняя цена LPG на АЗС снизилась до 21,51 грн/л. Соотношение стоимости LPG к литру А-95 в начале апреля держится на уровне 46,2%.

Также Сиренко отмечает, что в течение нескольких дней была повышена цена на большинстве АЗС AMIC. Средний показатель стоимости в сети 6-7 апреля увеличился на 52 коп./л до 22,10 грн/л.

По словам эксперта в выпадную, предпосылок для роста цен на АЗС пока нет, а если внешний рынок вернется к значениям конца марта, следует ожидать дальнейший ценопад на АЗС на 1-2 грн/л.