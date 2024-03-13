Украина хочет достроить нефтепровод в Польшу: что известно

На заседании украинско-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили вопросы диверсификации маршрутов поставки нефти на европейский рынок, в частности достройку нефтепровода "Броды - Адамова Застава".

Об этом сообщила пресс-служба "компании Укртранснефта".

Отмечается, что в рамках заседания комиссии также состоялась встреча по вопросам украинско-польского сотрудничества в сфере энергетики, в которой приняли участие заместитель министра климата и окружающей среды Польши Милош Мотыка, председатель правления компании PERN SA Мирослав Сковрон, заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, генеральный директор АО "Укртранснафта" Владимир Цепенда и генеральный директор ООО "Международное трубопроводное предприятие "Сарматиа" Сергей Скрипка.

Владимир Цепенда отметил необходимость создания совместной межправительственной рабочей группы по вопросам поддержки реализации проекта строительства нефтепровода "Броды - Адамова Застава" с привлечением профильных министерств Украины и Польши и при участии представителей НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртранснафта", PERN SA и ООО " МТП "Сарматио".

"В этом контексте стороны продолжают выражать заинтересованность в решении ключевых вопросов, что позволит завершить строительство нефтепровода "Броды - Адамова Застава" в течение двух-трех лет", - говорится в сообщении "Укртранснафты".

Сообщается, что проект будет предусматривать транспортировку нефти в реверсном и аверсном направлениях (из Гданьска через Плоцк и Адамову Заставу в Броды и из Бродов в Адамову Заставу соответственно), что обеспечит дополнительные инфраструктурные возможности для поставки нефтяного сырья из диверсифицированных источников на рынки Германии. Этот маршрут позволит при необходимости организовать поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Словакии, Чехии и Венгрии.

"Укртранснафта" в последнее время активизировала усилия по продвижению проекта "Броды - Адамова Застава", отмечают в компании.

В частности, в течение 2022-2023 гг. компания провела несколько раундов консультаций с заинтересованными сторонами. В рамках Международной конференции по восстановлению Украины (июль 2022 г., г. Лугано, Швейцария) на высшем уровне был представлен План восстановления Украины, в который включили реализацию проекта "Броды - Адамова Застава".

Проект "Броды - Адамова Застава" приобрел дополнительную насущность ввиду беспрецедентных вызовов безопасности энергоснабжений в Украину и в страны региона из-за российской военной агрессии против Украины и фактической блокировки поставок нефти из бассейна Черного моря, отмечают в "Укртранснафте".

Что известно о нефтепроводе "Броды - Адамова Застава"

Протяженность участка "Броды - Адамова Застава" должна составлять 396,3 км, из которых 270,6 км труб будут проложены на территории Польши, 125,7 км на территории Украины.

Проект может быть частично профинансирован Европейским союзом. В 2016 году Совет министров Энергетического сообщества внес проект строительства нефтепровода "Броды - Адамова Залог" в перечень "проектов совместного интереса" ЕС (PECI), поскольку он позволит обеспечить диверсификацию источников и направлений поставки нефти в страны Центральной и Восточной Европы.