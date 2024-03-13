Україна хоче добудувати нафтопровід у Польщу: що відомо

На засіданні українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва обговорили питання диверсифікації маршрутів постачання нафти на європейський ринок, зокрема добудову нафтопроводу "Броди – Адамова Застава".

Про це повідомила пресслужба "Укртранснафти".

Зазначається, що в межах засідання комісії також відбулась зустріч з питань українсько-польського співробітництва у сфері енергетики, в якій зокрема взяли участь заступник міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Мілош Мотика, голова правління компанії PERN S.A. Мірослав Сковрон, заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков, генеральний директор АТ "Укртранснафта" Володимир Цепенда та генеральний директор ТОВ "Міжнародне трубопровідне підприємство "Сарматіа" Сергій Скрипка.

Володимир Цепенда наголосив на необхідності створення спільної міжурядової робочої групи з питань підтримки реалізації проекту будівництва нафтопроводу "Броди – Адамова Застава" із залученням профільних міністерств України та Польщі і за участі представників НАК "Нафтогаз України", АТ "Укртранснафта", PERN S.A. та ТОВ "МТП "Сарматіа".

"У цьому контексті сторони продовжують висловлювати зацікавленість у вирішенні ключових питань, що дозволить завершити будівництво нафтопроводу "Броди – Адамова Застава" протягом двох-трьох років", — йдеться у повідомленні "Укртранснафти".

Повідомляється, що проект передбачатиме транспортування нафти у реверсному та аверсному напрямках (з Гданська через Плоцьк і Адамову Заставу до Бродів і з Бродів до Адамової Застави відповідно), що забезпечить додаткові інфраструктурні можливості для постачання нафтової сировини з диверсифікованих джерел на ринки Німеччини і Польщі. Також цей маршрут дозволить за необхідності організувати поставки сировини на нафтопереробні заводи Словаччини, Чехії та Угорщини.

"Укртранснафта" останнім часом активізувало зусилля з просування проекту "Броди – Адамова Застава", наголошують в компанії.

Зокрема впродовж 2022-2023 рр. компанія провела кілька раундів консультацій із зацікавленими сторонами. У рамках Міжнародної конференції з питань відновлення України (липень 2022 р., м. Лугано, Швейцарія) на найвищому рівні було представлено План відновлення України, до якого включили реалізацію проекту "Броди – Адамова Застава".

Проект "Броди – Адамова Застава" набув додаткової нагальності з огляду на безпрецедентні виклики безпеці енергопостачань в Україну та до країн регіону через російську військову агресію проти України та фактичне блокування постачання нафти з басейну Чорного моря, зазначають в "Укртранснафті".

Що відомо про нафтопровід "Броди – Адамова Застава

Протяжність ділянки "Броди – Адамова Застава" має становити 396,3 км, з яких 270,6 км труб буде прокладено на території Польщі, 125,7 км на території України.

Проєкт може бути частково профінансований Європейським Союзом. У 2016 році Рада міністрів Енергетичного співтовариства внесла проєкт будівництва нафтопроводу "Броди - Адамова Застава" до переліку "проєктів спільного інтересу" ЄС (PECI), оскільки він дозволить забезпечити диверсифікацію джерел та напрямів постачання нафти до країн Центральної та Східної Європи.