Доля неработающих кредитов в банках уменьшилась на 5% за год

По состоянию на 1 ноября 2024 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины оставалась почти на уровне 32%, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в начале года. В октябре значительных изменений в этом показателе не произошло.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Хотя ряд банков в октябре сокращал объемы проблемных кредитов, в некоторых учреждениях был зафиксирован их прирост.

Сообщается, что на снижение общего объема гривневых кредитов бизнеса повлияли сезонные факторы: меньший спрос на заемные средства и погашение кредитов аграрного сектора, что составляет 21% в этом сегменте. В то же время, рост объемов кредитов продолжался в таких отраслях, как пищевая промышленность, финансовые услуги и торговля.

За 10 месяцев 2024 года объем NPL сократился на 7,2 млрд грн, а банковские кредиты выросли на 149,4 млрд грн. При этом портфели банков всех групп претерпели изменения из-за сезонности, кроме частных банков, продолживших медленный рост.

Доля неработающих кредитов среди физических лиц составила 17%, среди бизнеса – 41% (25% без учета долгов эксвладельцев ПриватБанка и кредитов, выданных до 2014-2016 годов).

В НБУ добавляют, что уменьшение доли NPL остается одним из приоритетов работы. Для этого в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) ведется работа по созданию законодательной базы для функционирования компаний по урегулированию проблемных активов (ARC). Эти меры направлены на повышение устойчивости банковской системы и стимулирование кредитования.

До полномасштабного вторжения доля NPL стабильно снижалась с 55% в 2018 году до 27% в марте 2022 года. Восстановление этой динамики свидетельствует о постепенном оздоровлении банковского сектора даже в условиях войны.

Напомним, на 1 октября 2024 года объем неработающих кредитов (NPL) за девять месяцев 2024 года в украинских банках сократился на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.