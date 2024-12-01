Частка непрацюючих кредитів у банках зменшилася на 5% за рік

Станом на 1 листопада 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України залишалася майже на рівні 32%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж на початку року. Протягом жовтня значних змін у цьому показнику не відбулося.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Хоча низка банків у жовтні скорочувала обсяги проблемних кредитів, у деяких установах було зафіксовано їх приріст.

Повідомляється, що на зниження загального обсягу гривневих кредитів бізнесу вплинули сезонні чинники: менший попит на позикові кошти та погашення кредитів аграрного сектору, що має частку у 21% у цьому сегменті. Водночас зростання обсягів кредитів тривало у таких галузях, як харчова промисловість, фінансові послуги та торгівля.

Загалом за 10 місяців 2024 року обсяг NPL скоротився на 7,2 млрд грн, а банківські кредити зросли на 149,4 млрд грн. При цьому портфелі банків усіх груп зазнали змін через сезонність, окрім приватних банків, які продовжили повільне зростання.

Частка непрацюючих кредитів серед фізичних осіб становила 17%, серед бізнесу – 41% (25% без врахування боргів ексвласників ПриватБанку та кредитів, виданих до 2014–2016 років).

У НБУ додають, що зменшення частки NPL залишається одним із пріоритетівроботи. Для цього у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) ведеться робота над створенням законодавчої бази для функціонування компаній з урегулювання проблемних активів (ARC). Ці заходи спрямовані на підвищення стійкості банківської системи та стимулювання кредитування.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення частка NPL стабільно знижувалася з 55% у 2018 році до 27% у березні 2022 року. Відновлення цієї динаміки свідчить про поступове оздоровлення банківського сектору навіть в умовах війни.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2024 року обсяг непрацюючих кредитів (NPL) за дев’ять місяців 2024 року в українських банках скоротився на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.