Банки активніше видають кредити бізнесу та населенню, а відсоткові ставки стабілізувалися

Національний банк України (НБУ) оприлюднив Огляд банківського сектору за ІІІ квартал 2024 року, який свідчить про те, що зростання обсягів чистих гривневих кредитів триває півтора року поспіль. При цьому кредитування фізичних осіб зростало темпами попереднього кварталу, а бізнесу – дещо повільнішими.

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В Нацбанку зазначають, що обсяг чистих активів банків за ІІІ квартал зріс на 1,8%. Насамперед зросли вкладення банків в ОВДП: на 8,9% порівняно з попереднім кварталом та на 39% – з ІІІ кварталом 2023 року. Натомість обсяги депозитних сертифікатів НБУ скорочуються третій квартал поспіль.

Що відбувалось з кредитуванням

Згідно з опублікованими даними, обсяг чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу за III квартал зріс на 6,9% порівняно з попереднім кварталом та на 22,9% – порівняно з ІІІ кварталом 2023 року.

Частка МСП у чистому портфелі гривневих кредитів бізнесу зросла до 60%. Нарощували обсяги корпоративних кредитів банки усіх груп, найшвидше – приватні. Найбільше зросли кредити в оптовій торгівлі та агросекторі.

Зростання показали і роздрібні кредити – так, приріст за ІІІ квартал становив 9,7% порівняно з попереднім кварталом та 40,7% – з ІІІ кварталом 2023 року. Надалі домінують незабезпечені позики, водночас конкуренція в сегменті дещо посилилася, а частка банків-лідерів – знизилася.

Водночас темп приросту іпотеки трохи сповільнився порівняно з попередніми періодами.

"Майже все іпотечне кредитування надалі відбувається в державній програмі "єОселя", валовий портфель якої у III кварталі збільшився на 3,5 млрд грн до 21,3 млрд грн. Частка кредитів на нерухомість зросла до 13,4% від чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля", - йдеться у звіті.

Відновлення припливів коштів населення в банки

Згідно з оглядом НБУ, обсяги фондування банків у ІІІ кварталі зросли. Водночас обсяг гривневих коштів бізнесу в банках дещо зменшився внаслідок cплати підприємствами податків та зростання їхніх інших витрат. У жовтні припливи коштів бізнесу відновилися.

Обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках за квартал зросли на 1,2% порівняно з попереднім кварталом та на 15,4% – з ІІІ кварталом 2023 року. Сезонні відпливи коштів населення в червні компенсовані їх надходженнями в подальші періоди. Строкові гривневі депозити фізосіб у гривні зросли на 0,4% за квартал.

Стабілізація ставок за новими кредитами

В Нацбанку повідомляють, що зниження ставок за коштами населення уповільнилося: за новими гривневими угодами (включно з коштами на вимогу) ставка за квартал знизилася до 9,6% річних, за річними вкладами фізичних осіб за показником UIRD – до 12,9% річних. Ставки за залученими коштами бізнесу повернулися до 8,5% річних.

Ринкові ставки за гривневими кредитами стабілізувалися: для бізнесу – на рівні близько 15% річних, для населення – дещо нижче 28% річних. Ставки за новими кредитами великим підприємствам залишалися нижчими, ніж для МСП.

Додамо, що за дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки зберегли прибутковість і отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

Також повідомлялося, що станом на 1 жовтня 2024 року обсяг непрацюючих кредитів (NPL) за дев’ять місяців 2024 року в українських банках скоротився на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.