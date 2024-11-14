Банковский сектор: кредитование бизнеса и населения растет, ставки по кредитам стабилизировались

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Обзор банковского сектора за ІІІ квартал 2024 года, свидетельствующий о том, что рост объемов чистых гривневых кредитов длится полтора года подряд. При этом кредитование физических лиц росло темпами предыдущего квартала, а бизнеса несколько медленнее.

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В Нацбанке отмечают, что объем чистых активов банков за ІІІ квартал вырос на 1,8%. В первую очередь выросли вложения банков в ОВГЗ: на 8,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 39% – с ІІІ кварталом 2023 года. Объемы депозитных сертификатов НБУ сокращаются третий квартал подряд.

Что происходило с кредитованием

Согласно опубликованным данным, объем чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса за III квартал вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 22,9% – по сравнению с ІІІ кварталом 2023 года.

Доля МСП в чистом портфеле гривневых кредитов бизнеса выросла до 60%. Наращивали объемы корпоративных кредитов банки всех групп, быстрее всего – частные. Больше всего выросли кредиты в оптовой торговле и агросекторе.

Рост показали и розничные кредиты – так, прирост за ІІІ квартал составил 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом и 40,7% – с ІІІ кварталом 2023 года. В дальнейшем доминируют необеспеченные ссуды, в то же время конкуренция в сегменте несколько усилилась, а доля банков-лидеров – снизилась.

В то же время, темп прироста ипотеки немного замедлился по сравнению с предыдущими периодами.

"Почти все ипотечное кредитование в дальнейшем происходит в государственной программе "єОселя", валовой портфель которой в III квартале увеличился на 3,5 млрд грн до 21,3 млрд грн. Доля кредитов на недвижимость выросла до 13,4% от чистого гривневого розничного кредитного портфеля ", – говорится в отчете.

Восстановление притоков средств населения в банки

Согласно обзору НБУ, объемы фондирования банков в ІІІ квартале выросли. В то же время, объем гривневых средств бизнеса в банках несколько уменьшился вследствие уплаты предприятиями налогов и роста их других расходов. В октябре приток средств бизнеса возобновился.

Объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 15,4% – с ІІІ кварталом 2023 года. Сезонные оттоки средств населения в июне компенсированы их поступлениями в последующие периоды. Срочные гривневые депозиты физлиц в гривне выросли на 0,4% за квартал.

Стабилизация ставок по новым кредитам

В Нацбанке сообщают, что снижение ставок по средствам населения замедлилось: по новым гривневым соглашениям (включая средства по требованию) ставка за квартал снизилась до 9,6% годовых, по годовым вкладам физических лиц по показателю UIRD – до 12,9% годовых. Ставки по привлеченным средствам бизнеса вернулись к 8,5% годовых.

Рыночные ставки по гривневым кредитам стабилизировались: для бизнеса – на уровне около 15% годовых, для населения – несколько ниже 28% годовых. Ставки по новым кредитам крупным предприятиям оставались ниже, чем для МСП.

За девять месяцев 2024 года платежеспособные банки сохранили доходность и получили 118 млрд грн чистой прибыли. Главным фактором прибыльности остается сохранение высокой чистой процентной маржи, учитывая рост объемов кредитования и вложений в ОВГЗ.

Также сообщалось, что на 1 октября 2024 года объем неработающих кредитов (NPL) за девять месяцев 2024 года в украинских банках сократился на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.